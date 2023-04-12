«Мне говорили - буду «овощем»: энцефалитный клещ изменил жизнь этой девушки, но она не сдается

Клещ укуксил Настю, когда ей было 23 года. И уже 10 лет Настя пытается встать на ноги. Фото: предоставлено Анастасией Ширяевой.

Веселая, жизнерадостная Настя Ширяева всегда была легкой на подъем, поэтому предложение друзей погулять в цветущем парке Новосибирска приняла без раздумий. Свежий воздух, приятное общение и хорошее настроение сопровождали девушку весь день. Но вернувшись домой, 23-летняя Настя обнаружила на себе клеща. Она не стала полагаться на удачу и сразу обратилась к врачам, но дальше все было как в тумане: высокая температура, остановка сердца, кома…

Для многих на этом история закончилась бы. Но Настя оказалась сильным бойцом. Она сумела преодолеть этот невероятный для многих барьер между двумя мирами и построить себе такую жизнь, о которой пациенты реанимационной палаты только мечтают. Этот случай стал уникальным в практике медиков нашей страны. Теперь Насте посвящают диссертации, а в социальных сетях ее поддерживают люди со всего мира. Но так было не всегда.

В центре реабилитации Настя училась готовить. Фото: предоставлено Анастасией Ширяевой.

БОРЬБА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 10 ЛЕТ

Персонал и пациенты инфекционной больницы были на 99 процентов уверены, что Настя уже никогда не покинет палату интенсивной терапии. Самый обнадеживающий прогноз медиков звучал так: «Даже если она и выйдет из комы, то будет прикована к кровати до конца жизни».

- Врачи прямо сказали, что я буду «овощем». Я была с этим не согласна. Первым делом, когда пришла в сознание, я собрала все свои силы, сложила два пальца руки - единственное, чем могла двигать - в фигу и уверенно продемонстрировала. Так состоялась моя заявка на будущее: вопреки всему и несмотря ни на что. Все это время рядом со мной моя мама. Мы теперь вдвоем доказываем всему миру, что нельзя опускать руки, - поделилась с КП-Новосибирск Анастасия.

В юбилей именинница вышла к гостям на своих ногах. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Каждый день шаг за шагом девушка входила в свою новую жизнь. Сначала победы были маленькие, но с каждым годом они становились более весомыми. Энцефалит - не приговор. Иногда это сложный выбор между смирением, принятием и жаждой двигаться дальше.

На празднование своего 30-летия Настя с гордостью вышла к гостям на своих ногах. Да, ее поддерживали и страховали медики, но сам факт того, что девушка уже встала с инвалидного кресла, - огромная победа.

У Насти на праздниках всегда много гостей. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

- У нас ни один день не проходит напрасно. Регулярные тренировки, массажи, специальные процедуры - сквозь невыносимую боль и слезы дочь идет к своей цели, к своей мечте. Она уже проделала колоссальную работу над собой, но останавливаться на этом не собирается, - говорит Настина мама Валентина Борисовна.

Журналист КП-Новосибирск подарил девушке мастер-класс по эбрутерапии. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

В этой борьбе Насте и ее маме постоянно помогают отзывчивые люди. Так, в прошлом году на историю сибирячки обратила внимание известный столичный блогер Елена Тришина.

- Она заглянула на мою страничку в соцсетях. Мы подружились, и она так прониклась моей историей, что объявила сбор на мою реабилитацию. За два дня удалось достичь невозможного: собрали 1,5 миллиона рублей. Так я попала в один из лучших реабилитационных центров страны. За два месяца я научилась держать ложку, самостоятельно есть, переворачиваться, сидеть и удерживать голову и даже преодолела страх воды. Занятия в бассейне помогли почувствовать себя в буквальном смысле на ногах. Уроки с логопедом улучшили мою речь. Я там очень многому научилась, - рассказала КП-Новосибирск Настя.

Для человека, которого 10 лет назад врачи отправили домой умирать, самостоятельно есть и надевать футболку - уже большая радость. И таких радостей и маленьких подвигов у Насти очень много.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Однажды одна из Настиных сиделок предложила ей для развития моторики и чувствительности пальцев нанизывать бусинки на нитку. Сначала процесс девушке не понравился. То, что легко дается даже маленькому ребенку, требовало больших усилий. Но раз за разом получалось все лучше. А потом и вовсе превратилось в любимое занятие.

- Мы стали покупать бусинки разных размеров из разных материалов. Я с удовольствием делала в качестве подарка браслеты для подруг и знакомых. Потом у девчонок родились детки, и я начала изготавливать держатели для пустышек, грызунки. Но всего этого добра накопилось так много, что мы решили за небольшую цену выставлять их на моей страничке на продажу. Удивительно, но людям это понравилось. Ведь они не просто покупали какое-то изделие, а получали положительные эмоции благодаря тому, что помогли мне, - улыбается наша героиня.

Вырученные за украшения деньги оказались хорошей прибавкой к пенсии по инвалидности. Да и приятно зарабатывать на свою реабилитацию самой. Все тренажеры, массажи и прочие необходимые процедуры обходятся недешево. А Настя только этим не ограничивается, она ведь так и осталась в душе легкой на подъем, желание видеть прелесть окружающего мира не пропало. Нечасто, но получается выбраться в театр, цирк, зоопарк да и просто на прогулку по набережной.

Самая главная поддержка в жизни Насти - ее мама. Фото: предоставлено Анастасией Ширяевой.

С годами Настя оттачивала и совершенствовала технологию изготовления украшений, а комната девушки превратилась в творческую мастерскую. Теперь Настя уже знает все модные тренды в бижутерии. У нее есть постоянные клиенты, а еще вдохновение.

- В этом году мы открыли небольшую витрину в салоне красоты, но пока это не сильно нас выручает. Часто покупатели приезжают к нам за заказами домой, иногда я развожу их сама с водителем, часто отправляем почтой по всему миру, - делится девушка.

Кропотливый труд всегда вознаграждается благодарными отзывами, а главное, дарит Насте возможность общения и новых друзей.

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