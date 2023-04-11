«Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2023 года: будет ли шествие, где пройдет, как зарегистрироваться

По улицам города пройдут около 250 тысяч человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2023 года вновь пройдет по улицам города. Предполагается, что в акции примут участие более 250 тысяч человек. Рассказываем, как присоединиться к горожанам.

ГДЕ ПРОЙДЕТ ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» В НОВОСИБИРСКЕ 9 МАЯ 2023

«Бессмертный полк» традиционно идет по Красному проспекту от дома № 3 по Октябрьской магистрали до Дома офицеров. Шествие начнется в 10.45, после того как закончится парад Победы. К месту сбора участники подходят заранее, к 10.00. С 11.30 до 13.00 для участников акции предусмотрена военно-патриотическая программа.

Для участия в акции просто приходите на построение. Важный момент: каждый год 9 Мая перекрывают станцию метро «Площадь Ленина», поэтому позаботьтесь о том, чтобы вовремя подъехать на сборы на автобусе или машине.

На штендере закрепите портрет фронтовика, укажите его фамилию, имя, отчество и годы жизни. Если фотографий ветерана не осталось, достаточно надписей.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В НОВОСИБИРСКЕ 9 МАЯ 2023

Если вы хотите, чтобы память о воевавшем предке сохранилась не только в вашей семье, можно зарегистрироваться на официальном сайте «Бессмертного полка». Для этого нужно зайти на https://www.moypolk.ru/register, придумать логин и пароль, выбрать свой регион и кликнуть «Запиши деда в полк». Далее нужно заполнить профиль героя и рассказать его биографию. Не ограничивайтесь сухими фактами, добавьте также воспоминания о ветеране, отношение к нему. Кроме портрета можно прикрепить фото медалей, наград, писем с фронта. На сайте также можно создать и скачать макет штендера.

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