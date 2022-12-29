«Можно подцепить в бассейне»: ученый рассказал, насколько опасна амеба-мозгоед

Новосибирский врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал об опасности амебы Неглерия Фоулера. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирский врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал об опасности амебы Неглерия Фоулера, которую еще называют «амеба-мозгоед».

— Неглерия Фоулера живет в теплой стоячей пресной воде, распространена по всему миру. В РФ случаев заболевания не зарегистрировано, но потенциальные резервуары для обитания и размножения амебы, естественно, присутствуют, — рассказал инфекционист.

Жить амеба может и в искусственных бассейнах, поскольку хлорка от нее не защищает. Питается она различными микроорганизмами, обитающими в воде, ее, в свою очередь, поедают более крупные организмы.

— Человек для амебы — это случайное обиталище. Тем не менее, заражение возможно. При попадании воды с неглерией Фоулера в нос — она может начать там размножаться и питаться, вначале эпителием носовых полостей, затем — добирается до обонятельного нерва. Он является для нее неким проводником, «дорожкой», по которой неглерия пробирается в мозг. Нервные клетки и эндотелий сосудов являются очень «вкусными» для амебы, она активно их поглощает, соответственно — разрушает мозговое вещество, — пояснил медик. — В очаг устремляются все клетки иммунной системы, начинающие уничтожение наглого гостя. Однако, больше, чем неглерию — клетки иммунной системы уничтожат собственных клеток мозга, усиливая его повреждение. Летальность практически 100 %, в мире зафиксировано всего 3 случая выздоровления от амебного менингоэнцефалита.

По словам медика, «привезти» с собой амебу из Таиланда, теоретически можно. Но все же, в Таиланд люди едут преимущественно, за морем, где бактерии не обитают.

— Однако, есть доказанные случаи заражения после промывания носа водопроводной водой — это удел стран с теплым климатом и старой системой канализации, где недостаточно очищенная вода долгое время может стоять в трубах, нагреваясь до приятной для неглерии температуры, — добавляет специалист.

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