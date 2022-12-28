«Выбрал самую сложную трассу и влетел в снежную пушку»: турист из Новосибирска разбился на горнолыжном курорте «Танай»

На горнолыжном курорте погиб турист. Фото: Архив "КП"

На горнолыжном курорте «Танай» на Кузбассе погиб турист из Новосибирска. Трагедия произошла еще 17 декабря, но об этом стало известно только сейчас. Как рассказал КП-Новосибирск источник, погибшему новосибирцу было 32 года.

— Я так понял, что влетел в желтую тумбу, которая предназначена для подачи воды для снежной пушки. Был без шлема и, что первый раз на Танае, но сразу на красную по сложности трассу пошёл, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.

Мужчина добавил, что пушки, в одну из которых врезался лыжник, никак на трассе не огорожены.

КП-Новосибирск выясняют подробности случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер