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Происшествия28 декабря 2022 11:48

«Выбрал самую сложную трассу и влетел в снежную пушку»: турист из Новосибирска разбился на горнолыжном курорте «Танай»

Новосибирец разбился на горнолыжном курорте «Танай»
Надежда КАСЬЯНОВА
На горнолыжном курорте погиб турист.

На горнолыжном курорте погиб турист.

Фото: Архив "КП"

На горнолыжном курорте «Танай» на Кузбассе погиб турист из Новосибирска. Трагедия произошла еще 17 декабря, но об этом стало известно только сейчас. Как рассказал КП-Новосибирск источник, погибшему новосибирцу было 32 года.

— Я так понял, что влетел в желтую тумбу, которая предназначена для подачи воды для снежной пушки. Был без шлема и, что первый раз на Танае, но сразу на красную по сложности трассу пошёл, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.

Мужчина добавил, что пушки, в одну из которых врезался лыжник, никак на трассе не огорожены.

КП-Новосибирск выясняют подробности случившегося.

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