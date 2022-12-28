«Один уже топил другого»: военные курсанты спасли троих парней, провалившихся под лед в селе Каменка

Владимир и Вячеслав - курсанты НВВКУ. Фото: Предоставлено местными жителями/ предоставлено Вячеславом

В начале ноября 2022 года в селе Каменка Новосибирской области утонул 17-летний школьник, спасая провалившегося под лед друга. Компания молодых парней возвращалась домой через дамбу. Один из них вышел на лед и… провалился. Его кинулись спасать. Один из друзей в итоге погиб сам. Но оказывается, в этой истории могло бы быть больше жертв.

Как рассказывали очевидцы, на помощь парням пришли еще люди. И теперь стало известно, кто именно помогал подросткам.

Это оказались два курсанта НВВКУ - 21-летний Вячеслав Логуткин и Владимир Иванов. Парни учатся на выпускном курсе. Они рассказали, что произошло в тот роковой вечер и как вытаскивали молодежь из воды.

«СЧЕТ ШЕЛ НА МИНУТЫ»

Вячеслав и Владимир учатся на четвертом курсе НВВКУ. Из училища парни выйдут лейтенантами и командирами взводов войсковой разведки. 2 ноября парни были в увольнении. Они приехали к друзьям в Каменку и, когда возвращались обратно, заметили у дамбы столпотворение.

- Стояли люди, реанимация и была полная тишина. Мы вышли из машины и увидели, что в воде находятся двое парней, а третий лежал на льду и пытался достать их. К нам подошел водитель скорой и спросил, есть ли у нас буксировочный трос, - рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Логуткин, курсант НВВКУ. - Мы его достали и кинулись спасать ребят.

На воде развернулась целая спасательная операция. Быстро скинув с себя одежду, Владимир вместе с тросом пополз по льду к парню, лежащему на нем.

- Вова кинул его парню, а тот привязал трос к руке, повернувшись ногами к тем, кто был в воде. Я подполз к Вове и обвязал его другим тросом, который нашел у стоящих рядом водителей. В этот момент я увидел, как один из парней начал захлебываться и топить другого. Счет шел на минуты, - продолжает курсант.

«ЭТО НАШ ДОЛГ - СПАСАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ»

Курсант вышел на берег и стал подтягивать друга к себе. Как в сказке: бабка - за дедку, дедка - за репку… Медленно, но верно застрявших на льду вытаскивали на землю. Лед под ногами крошился, но бросать утопающих никто не собирался. Один из провалившихся под лед парней схватился за ноги другого, и его тоже удалось вытащить.

Последнему провалившемуся парню тоже кинули трос и вытянули. На помощь Славе и Вове пришли стоящие рядом люди.

- Тот, который тонул, был совсем плох, его даже до скорой несли аккуратно, - говорит парень. - Потом выяснили, что всего парней было четверо. Один к тому моменту, как мы подоспели, уже погиб. Остальные трое - живы. Не считаю, что совершили какой-то подвиг. Просто увидели, что нужна наша помощь. Это ведь наш долг - спасать и защищать людей. Бояться было некогда.

Парень утонул, спасая друга. Фото: соцсети.

Сами парни в училище о героическом поступке не распространялись. Скромно промолчали до того момента, пока не прочитали о ЧП в соцсетях.

- Там не все подробности были, поэтому и решили рассказать. Мы же и в Следственный комитет ездили. Сами приехали, дали показания, но больше с нами никто не связывался, - добавляет Вячеслав.

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