«Доктор, у меня работает!»: впервые в России врачи вернули эрекцию мужчине с помощью нерва из ноги

Операция длилась 3,5 часа. Фото: предоставлено Андреем Байтингером.

Уникальная операция - впервые в России мужчине вернули эрекцию, пересадив нерв из ноги на половой член. Правда, теперь пациент не чувствует мизинца.

52-летний томич обратился в местный НИИ микрохирургии с деликатной просьбой – восстановить эрекцию.

- Мужчина перенес операцию по удалению рака простаты, ему пришлось вырезать не только саму опухоль, но и нервы. Сделать операцию более щадящей у докторов не было возможности, иначе рак мог вернуться,- объяснил КП-Новосибирск пластический хирург НИИ микрохирургии города Томска Андрей Байтингер.

В других клиниках сибиряку предлагали единственный вариант – установить протез. Но от него какое удовольствие? Тогда томские врачи прониклись бедой и стали думать, как тут помочь, изучать международный опыт.

- Нашли, что есть методика восстановления эрекции, которую используют в Бразилии и повторили в Петербурге: она предполагает, что нервы у пациента берут сразу с двух ног, - говорит Андрей Байтингер. – У нас же была задача сделать операцию менее травматичной, задействовать только одну ногу. В итоге мы придумали, как можно обойтись одним нервом. Полгода назад предложили пациенту попробовать новый метод. Он доверился нам и согласился.

Чтобы реализовать идею, Андрею Байтингеру и урологу-онкологу Андрею Гуралю понадобились нитки в три раза тоньше человеческого волоса и ювелирная точность во время операции.

- Мы взяли суральный нерв с голени пациента: он отвечает за чувствительность пятки и мизинца, - объясняет Андрей Гураль. – Потом с помощью ниток соединили взятый нерв с бедренным нервом. Операция по пересадке нерва длилась около 3,5 часов.

Первый эффект был уже спустя 4,5 месяца после операции:

- Пациент тогда позвонил мне в 5 утра и говорит: «Доктор, у меня работает!». Конечно, он был рад: для любого мужчины лишиться эрекции это тяжело, а тут нам удалось ее вернуть, - рассказал КП-Новосибирск уролог Андрей Гураль. — А что касается чувствительности мизинца и пятки, так это никак не влияет на качество жизни пациента.

Сейчас у мужчины с его женой в интимном плане нет никаких проблем, но под наблюдением врачей сибиряк будет находиться еще полгода. А доктора сейчас оформляют патент на свою технологию.

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