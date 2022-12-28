Как поддержать здоровье в гриппозный период? Ученые из Кольцово нашли ответ в полезных бактериях

Болеть невыгодно - гораздо проще предотвратить болезнь или сделать ее течение более легким. Фото: Мария ЛЕНЦ

О том, как поддержать здоровье, когда атакуют различные вирусы, и как российская наука справляется с многочисленными вызовами в период санкций, в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал директор научно-производственной фирмы «Исследовательский центр» из наукограда Кольцово Александр Иванович Леляк.

Александр Иванович Леляк, директор «Исследовательского Центра». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- На примере вашей компании расскажите, как санкции повлияли на работу производства.

- Человек по своей природе достаточно ленив. Если все хорошо, мы стремимся в так называемую потенциальную яму: где нам тепло, уютно и можно ничего не делать. А санкции нас бодрят, заставляют преодолевать возникшие проблемы, налаживать то, чего не хватает. Без санкций мы не смогли бы заново развивать нашу науку, производство. Несмотря на общую непростую ситуацию в мире, популярность нашей продукции в Российской Федерации растет, люди используют наши препараты, охраняющие здоровье. Ведь с учетом того, что все подорожало, болеть невыгодно - гораздо проще предотвратить болезнь или сделать ее течение более легким, чем и занимаются наши препараты.

- Как это работает?

- Наши технологии основаны на изобретениях советской науки. Советский микробиопром создали прежде всего для защиты населения нашей страны и войск от катастроф биогенного характера. За его недолгий период жизни сделали много: одна из тем была связана с препаратами, которые мы выпускаем в серии «Ветом», их используют для охраны здоровья. «Ветомы» помогают оптимизировать работу структур нашего организма, которые отвечают за противодействие сторонним инфекциям и вирусам. Действие основано на природных технологиях: такие культуры подавляют практически все виды патогенных бактерий и грибов, не затрагивая нормальную микрофлору. Сегодня спрос на них вырос почти как в период ковида, потому что идет всплеск вирусной активности, гриппа, причем не обычного. Его называют H1N1, но, на мой взгляд, он на него не очень похож: проходит жестко, последствия не очень хорошие.

Препарат Ветом 1.1. применяют в качестве биологически активной добавки к пище как дополнительный источник пробиотических микроорганизмов. Фото: НПФ «Исследовательский центр»

- Есть какие-то особенности приема ваших препаратов?

- Инструкция простая: нужно иметь в доме «Ветом 1.1» или «Ветом 1.23» в жидкой препаративной форме либо порошок Комарова, в которых есть штамм бактерий Bacillus subtilis с номером в российской коллекции промышленных микроорганизмов - 10641. Принимать препарат нужно с максимально возможной кратностью при возникновении первых признаков недомогания. Почувствовали озноб, головную боль, любые другие проявления - нужно сразу принять несколько доз и затем принимать как можно чаще. Если уже заболели, нужно опять же с максимально возможной кратностью начать прием препаратов с микроорганизмами, штамм 10641.

- Как вы контролируете качество своей продукции?

- В нашей фирме создана специальная лаборатория биотехнологического контроля, аккредитованная в Российской Федерации. Мы обслуживаем практически всю территорию России, от Калининграда до Владивостока: нам везут образцы для исследования на предмет микробной обсемененности. Мы отслеживаем распространение бактерий и грибов, которые отлавливаем в экосистеме Российской Федерации. Бактерии наших препаратов сдают «экзамены на профригодность» - они должны подавлять рост и развитие всех выявленных на территории России грибов и бактерий. Иначе они в наши препараты не попадут.

- На что обращать внимание при выборе продукции на основе бактерий?

- Ввиду популярности наших препаратов у них появляются аналоги. Но даже с учетом использования в такой продукции бактерий вида Bacillus subtilis настоящего аналога «Ветома» не получится. Это будет другой промышленный штамм. Потому что в бактериальном производстве крайне важно соблюдать множество факторов. Даже в процессе ферментации свойства бактерий могут трансформироваться так, что продукт на выходе станет далеко не полезным. При выборе продукции на основе бактерий обязательно обращайте внимание на указание номера штамма в российской коллекции промышленных микроорганизмов. Без указания номера штамма ни в коем случае такую продукцию не покупайте!

Сайт: vetom.ru

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