«Дай потрогать!»: девушки с косами больше метра поделились своими секретами – забудьте о дорогих шампунях

Коса Дианы - 101 сантиметр (на фото слева), Варвары - 120 сантиметров. Фото: предоставлено Дианой Фахриддиновой/Антон МОЛОДИД

Какая девушка не мечтает о длинных, гладких и блестящих волосах? Десятиклассница Диана Фахриддинова - обладательница сказочной косы. Ее длина - 101 сантиметр. Еще одна новосибирская Рапунцель - 26-летняя Варвара Крестьянова. В распущенном виде длина ее волос - 130 сантиметров. Это ли не чудо? Но красота порой требует жертв.

Девушки рассказали, с какими проблемами сталкиваются ежедневно из-за длинных волос, почему у них болят поясница и шея и как удается сохранить красоту прически без утюжков и кератина.

«А МОЖНО ПОТРОГАТЬ?»

Диана признается, что никогда не задумывалась о своих волосах. Ну, растут и растут, что в этом такого?

- Мне только кончики подравнивали. Да и то сантиметров 10 - 15, не больше. Когда поняла, что у меня длинная коса, начала к ней более аккуратно относиться. Слежу, чтобы волосы ни за что не цеплялись, особенно за стулья. Это очень травматично для волос и к тому же небезопасно, - рассказала КП-Новосибирск Диана Фахриддинова, школьница.

Один случай девушка помнит до сих пор: тогда прядь зацепилась за чужой рюкзак, и ей пришлось распрощаться с клочком волос.

- Это было в толпе. Меня вдруг резко потянули в обратную сторону. Человек, видимо, не понял, что произошло, и тянул меня дальше. Пришлось вырвать волосы, - вспоминает девочка.

Диане не трудно ухаживать за волосами. Фото: предоставлено Дианой Фахриддиновой

Разнообразия в прическах у Дианы нет: косичка и высокая шишка. Что касается мнения знакомых, оно разное.

- Меня постоянно спрашивают: «Зачем тебе такие длинные волосы?», «Может быть, подстрижешься?», «Можно потрогать?» Другие девочки говорят, что хотели бы такие же волосы, - делится Диана. - За длинными волосами не сложно ухаживать. Просто это занимает много времени. Плюс поясница устает, когда волосы отжимаю.

По словам Дианы, она редко пользуется масками для волос и кондиционерами. Литровой бутылочки шампуня ей хватает на месяц-полтора.

- Маски, бальзамы - мне часто бывает лень их наносить, - говорит школьница. - Летом мою голову за час до выхода, волосы сами высыхают. Зимой просто мою голову вечером, заворачиваю в полотенце и сушу.

А как же секрет? Может, Диана ест каждый день какую-то специфическую еду или пьет витамины? А может, это гены?

- Никаких специальных диет и таблеток. Они сами растут. У мамы тоже длинные волосы, до самой поясницы. Я думаю, это у меня в нее, - рассуждает Диана.

«НАКЛОНЯЮСЬ, А ОНИ НА ПОЛ ПАДАЮТ»

Варвара Крестьянова тоже не обращала внимания на рост волос. Она и рада бы сходить к парикмахеру, но не любит долго сидеть на одном месте.

- Когда слышу рассказы, что люди проводят в парикмахерской по 4 часа, меня это приводит в ужас. Сидеть так долго, чтобы чуть-чуть поменять цвет или длину? Зачем? Поэтому я не заморачиваюсь со сложными стрижками, мне всегда подравнивали только концы, - объяснила КП-Новосибирск Варвара Крестьянова.

Девушка редко носит распущенные волосы. Фото: Антон МОЛОДИД

Волосы сибирячки нигде не застревали, но внимания они привлекают к себе достаточно. В основном косу хотят потрогать или сфотографировать.

- Мне приходится носить косу на плече, потому что некоторые люди могут попытаться сзади схватиться за нее, видимо из любопытства. Это раздражает. Еще одно неудобство: если наклоняюсь, то они падают на пол. Пожалуй, на этом все, - уточняет девушка.

По словам Варвары, голову она моет всего раз в три-четыре дня и то с вечера. После этой процедуры других дел лучше не планировать: сушка волос займет часа два.

- Шампуня трачу немного. Вот стоит литровая бутылка, я уже четвертый месяц этим шампунем голову мою. Спреи, маски тоже не очень быстро заканчиваются. Одной банки хватает на три месяца, - продолжает девушка.

Ни утюжками, ни феном Варвара не пользуется. Предпочитает естественную сушку.

- Я не делаю высокие прически, потому что устаю от них. Хвост дает ощутимую нагрузку на шею. Самое оптимальное - коса, - добавляет Варвара.

Своим секретом длинных и красивых волос девушка считает отсутствие высоких температур. Жизнь без утюжка и фена позволила сохранить и длину, и красоту.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к Елене Лукьяновой, стилисту по прическам, мастеру международного класса, чемпионке мира по макияжу. Она рассказала, почему длинные волосы до сих пор в моде и что сделать, чтобы их отрастить.

- Длинные волосы однозначно снова в тренде. Сейчас девушки стараются отрастить волосы и придать им объем. На подсознательном уровне они это делают для того, чтобы привлечь мужчину, - прокомментировала КП-Новосибирск Елена.

Эксперт отметила, что девушки стали чаще просить делать косы. Локоны и распущенные волосы уже теряют свою популярность.

- Для того чтобы отрастить длинные и красивые волосы, нужно принимать витамины, еще может помочь массаж опущенной вниз головы. Кровь приливает, и активными массажными движениями мы усиливаем ее микроциркуляцию. Это стимулирует рост волос, - дает совет мастер.

А В ЭТО ВРЕМЯ

16-летняя студентка из Челябинска стала самой длинноволосой девушкой в России. Она попала в Книгу рекордов России. Длина ее волос - 153 сантиметра. Есения Жданова перестала стричься 4 года назад. За это время волосы успели отрасти до лодыжек.

По словам Есении, трудностей в уходе нет. Она моет волосы шампунем с бальзамом. Иногда использует маски или сыворотки.

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