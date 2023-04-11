«Их будто нечто сбило в полете»: массовое самоубийство свиристелей в Сибири поставило в тупик учёных

Девушка нашла сразу 8 мертвых птиц. Фото: предоставлено Яной Саблей

По всей Сибири люди натыкаются на улицах на тела птичек с хохолком — свиристелей. Недавно такую картину наблюдали жители Томска, следом стаю мертвых птиц нашла жительница Новосибирска на улице Заслонова 13/3.

— Они в рядок лежали на асфальте. Было ощущение, что стайку из 8 птиц будто нечто сбило в полете. Как будто бы они хотели облететь дом, но что-то их просто «срезало» всех одновременно. Я написала об этом в областное минприроды, там ответили, что птицы клюют забродившие ягоды и падают. Я сказала, что отличить мертвую птицу от пьяной можно по наличию дыхания, которого у этих птиц не было. Степень окоченелости тоже указывала, что птицы умерли, — рассказала КП-Новосибирск нашедшая птиц Яна Сабля. — Я просила взять птичек на экспертизу, но мне сказали, что свиристели — не краснокнижные, стало быть, их гибель никто не расследует. Но я тут даже больше не о птицах беспокоюсь: есть ли угроза людям в связи с этим?

Птиц, которых нашла на улице Яна, забрала к себе домой ее соседка — еще надеясь, что они находятся в спячке, и им можно помочь. Но те так и не ожили. В минприроде девушке позже добавили к ответу, что сейчас к массовой гибели птиц подключили орнитологов — специалистов по птицам. Но вот что именно могло так выкосить пернатых — пока не ясно.

— У соседей есть версия, что стайка на всей скорости врезалась в окно, которое отражает небо. У нас лоджии сделаны из сплошного стекла, птицы могли перепутать отражение с небом, — предполагает Яна.

Мы попросили орнитолога Алексея Яновского рассказать, действительно ли забродившие ягоды или стеклянные фасады могли послужить причиной гибели свиристелей.

— Несколько недель назад из других регионов в интернете сообщалось об опьянении свиристелей забродившими в оттепель ягодами рябины. Мне в это не верится. Брожение ягод могло произойти в начале зимы, а сейчас, думаю, в них не осталось углеводов для спиртового брожения. Ягоды запылены, закопчены, покрыты пленкой городской грязи. И вот это могло нанести вред птицам. Но ведь дрозды всю зиму клевали те же ягоды, а падежа дроздов не было… Хотя они глотают ягоды рябины и плоды ранеток целиком, как и свиристели. А снегири, щуры и другие птицы извлекали из них семена, отбрасывая шкурки и мякоть. При этом снегири тоже не погибали и не пьянели, — рассказал КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский. — Что касается зеркальных поверхностей, думаю, да — птицы могут в них врезаться. Как и путаться в проводах. Но это тоже больше характерно для зимы, когда все подобные поверхности не такие закопченные. Поэтому тут вопрос к ветеринарной службе Роспотребнадзора. Пусть там озадачатся исследованием погибших птиц и выяснением причин падежа. Для этого нужны специальные анализы.

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