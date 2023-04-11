Расписание репетиций парада Победы 9 мая 2023 года в Новосибирске: когда начнутся и где посмотреть

Стало известно, когда пройдут репетиции в Новосибирске. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Стало известно расписание репетиций парада Победы 9 мая 2023 года в Новосибирске на площади Ленина. Первая сводная тренировка торжественного марша в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне прошла 3 апреля на плацу Новосибирского высшего военного командного училища.

Репетиции в центре города пройдут в те же даты, что и в предыдущем году.

- Первая репетиция на площади Ленина планируется 5 мая. Вторая репетиция, генеральная, состоится 7 мая, - сообщили КП-Новосибирск в мэрии города.

5 мая репетиция запланирована на 20.00, 7 мая - на 10.00. Сам парад Победы пройдет 9 мая в 10.00 на площади Ленина.

Лучше всего наблюдать за репетициями с локаций, наиболее близких к центральной площади: возле оперного театра, здания мэрии, со стороны улицы Ленина и Первомайского сквера.

Напомним, в Новосибирске на День Победы готовят много мероприятий, среди них городские акции «Свеча памяти», «Бессмертный полк», эстафета имени маршала Покрышкина и праздничный салют.