В ГК «Расцветай» рассказали, какая коммерческая недвижимость выгодна для инвестиций

«Расцветай на Авиастроителей» - жилой комплекс с полноценной внутренней инфраструктурой. Кофейни, зоны ретейла, парикмахерские, салоны красоты, пункты выдачи интернет-заказов, различные сервисы разместятся на первых этажах объекта. Фото: ГК «Расцветай»

- Приобретение коммерческого помещения в новом жилом комплексе - гарантия платежеспособного спроса, - объясняют в ГК «Расцветай». - Люди, которые купили квартиру у застройщика, имеют достаточный уровень дохода, чтобы иметь возможность приобретать качественные товары и услуги, они привыкли экономить свое время и готовы платить за собственный комфорт.

ГК «Расцветай» проектирует жилые комплексы с полноценной внутренней инфраструктурой. Кофейни, зоны ретейла, парикмахерские, салоны красоты, пункты выдачи интернет-заказов, различные сервисы размещаются на первых этажах, формируя в кварталах свою комфортную среду. Благодаря этому создается полноценная экосистема сервиса, позволяющая жителям получать все необходимые услуги на месте, не затрачивая лишние силы и время.

- С точки зрения инвестиционной привлекательности востребованы коммерческие помещения на крупных магистралях, по линии метро, с удобными транспортными развязками, хорошим пешеходным трафиком, витринным остеклением, отдельными входами и возможностью разгрузки - все эти преимущества есть у коммерции в объектах ГК «Расцветай». Это повышает инвестиционную привлекательность помещений, - говорят в компании.

Помещения «Сакура Парка» расположены рядом с метро, имеют комфортный выезд на Ипподромскую магистраль, здесь также предусмотрены парковочные места. Фото: ГК «Расцветай»

В списке предложений девелопера большой выбор помещений в хороших локациях на обоих берегах Новосибирска: в «Расцветай на Красном» в 5 минутах от метро «Заельцовская», в мультиформатном проекте «Тайм Парк» (апартаменты), расположенном на Красном проспекте, в жилом комплексе «Сакура Парк», где предусмотрен комфортный выезд на Ипподромскую магистраль, в самом центре Новосибирска - «Расцветай на Ядринцевской», в «Расцветай на Авиастроителей» и «Расцветай на Гоголя» - в Дзержинском районе; на левом берегу - в сданном жилом комплексе «Расцветай на Маркса» рядом с метро «Студенческая», «Акация на Ватутина» - в 1,8 километра от площади Маркса и «Расцветай на Зорге» - в проекте комплексного освоения территории в Кировском районе.

Коммерция в квартале «На Кедровой» имеет следующие преимущества. Площадь проекта - более 28 гектаров, это обособленный участок для комплексной застройки, рассчитанной на 10 очередей. Дополнительную инфраструктуру внутри объекта создадут сервисные помещения, расположенные на первых этажах. Высокий пешеходный трафик жителей обеспечит высокую инвестиционную привлекательность коммерции квартала.

Площадь коммерческих помещений, расположенных на первых этажах жилых комплексов ГК «Расцветай», начинается от 46 квадратных метров, минимальная цена - от 6,2 миллиона рублей. Коммерция предусмотрена под любые виды бизнеса: можно открыть объекты бьюти- и сферы услуг, пункты выдачи, фитнес-студии, офисы или магазинчики «у дома».

Основные особенности лотов: высокий пешеходный трафик, а также соблюдение требований современного стрит-ретейла: высокие потолки, витражное остекление, видовые витрины, свободные планировки с возможностью зонирования, безбарьерный вход на уровне тротуара. Покупателям доступны ипотечные программы от 10,9% годовых*.

В портфеле ГК «Расцветай» есть коммерция в сданных жилых комплексах: «Расцветай на Гоголя», «Расцветай на Маркса», «Расцветай на Ядринцевской», «Расцветай на Красном» и «Акация на Ватутина». На эти лоты действует специальное предложение от застройщика**.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

Красный проспект, 165, тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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** Подробности по телефону (383) 255-88-22.

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