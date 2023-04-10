Куда сходить в майские праздники в Новосибирске 2023: программа мероприятий, куда сходить

Мы собрали идеи, куда можно сходить на майские праздники в Новосибирске. Фото: nsk.kassy.ru

Впереди майские праздники, на которых можно расслабиться и полноценно отдохнуть, как во время небольшого отпуска. Кто-то проведет это время дома, а кто-то найдет развлечения в городе и на природе. Мы подготовили подборку лучших мероприятий и событий, куда сходить в майские праздники 2023 в Новосибирске.

КОНЦЕРТЫ

«Сибиряк - герой войны» (12+)

Где: Новосибирский областной театр кукол (ул. Ленина, 22)

Когда: 3 мая в 18.30

О чем: Этот концерт посвящен вкладу сибиряков в Победу в Великой Отечественной войне. Новосибирск по праву удостоен звания «Город трудовой доблести»! Здесь на заводах изготавливали снаряды для фронта; сюда в госпитали везли раненых бойцов и детей из блокадного Ленинграда; сюда были эвакуированы музеи и театры, среди них Центральный театр кукол под руководством Сергея Образцова. В годы войны создавались театральные студии, где солдаты учились кукловождению, а потом уезжали с агитбригадами на фронт. В нашем концерте прозвучат песни военных лет, мы вместе вспомним подвиг тружеников тыла и увидим кукольные номера, которые показывали солдатам на фронте.

Цена билетов: 200 руб.

«А может, не было войны…» (6+)

Где: Концертный зал «Евразия» (ул. Селезнева, 46)

Когда: 4 мая в 19.00

О чем: Каждое художественное произведение программы - это память о мирной жизни, оборвавшейся в один миг, о начале страшного времени, героическом подвиге русских солдат, тружеников тыла, о самоотверженности и стойкости русского народа, о его великой Победе. Песенное, музыкальное и танцевальное наследие коллектива позволяет раскрыть идеологическую тематику праздника, погружая каждого в атмосферу переживаний тех лет, трагизм потерь и гордость за торжествующую всенародную Победу.

Цена билетов: 500 - 900 руб.

«Выходила на берег Катюша» (12+)

Где: Камерный зал филармонии (Красный пр-т, 32)

Когда: 8 мая в 18.00

О чем: Народные песни времен Великой Отечественной войны, песни советских композиторов военных лет.

Цена билетов: 300 руб.

«Дню Победы посвящается» (6+)

Где: НОВАТ (Красный пр-т, 36)

Когда: 9 мая в 16.00

О чем: Новосибирский театр оперы и балета, который открылся 12 мая 1945 года, по праву называют ровесником Победы. В программе концерта, посвященной 77-й годовщине Победы, прозвучат любимые и знакомые каждому песни о воинской доблести, солдатской дружбе и чести, мгновениях горя и радости и непоколебимом мужестве в тылу и на поле боя.

Цена билетов: 500 - 2000 руб.

Майские праздники - отличное время посетить театр. Фото: nsk.kassy.ru.

СПЕКТАКЛИ

«Гадюка» (16+)

Где: Новосибирский музыкальный театр (ул. Каменская, 43)

Когда: 1 мая в 18.00

О чем: Мюзикл по одноименной повести Алексея Толстого. Действие развивается от событий Гражданской войны до послевоенного периода нэпа. Центральный персонаж сюжета - Ольга Зотова. Дочь купца, гимназистка, после бандитского нападения она оказывается сначала в госпитале, а затем в Красной армии. В бою она теряет любимого человека. И в послевоенное время ей не удается найти свое место в жизни, вновь обрести любовь.

Цена билетов: 300 - 650 руб.

«Свадьба Кречинского» (16+)

Где: Театр «Красный факел» (ул. Ленина, 19)

Когда: 3 мая в 18.30

О чем: Семья состоятельного ярославского помещика Муромского приезжает в Москву. Судьба сводит его с красивым и представительным дворянином Михаилом Кречинским. Лидочка Муромская без памяти влюбляется в него, Кречинский делает ей предложение руки и сердца, близится свадьба. И все бы хорошо, да вот только Кречинский оказывается карточным шулером, а вся история со свадьбой - искусной аферой. При этом никто и представить себе не может, куда заведет их эта интрига...

Цена билетов: 450 - 4000 руб.

«Безымянная звезда» (12+)

Где: Новосибирский музыкальный театр (ул. Каменская, 43)

Когда: 5 мая в 19.00

О чем: Однажды на перроне вокзала захолустного городка останавливается столичный экспресс, всегда пролетавший мимо. Контролер высаживает безбилетную пассажирку, в изящной дамской сумочке которой совсем нет денег - есть лишь несколько фишек из казино. Прекрасную незнакомку, словно сошедшую с киноэкрана, приглашает в свой дом местный учитель астрономии. Он вдохновенно рассказывает гостье о своей тайне: он открыл новую, безымянную звезду. Герои влюбляются друг в друга, мечтают больше не расставаться, но... Реальные миры оказываются более жестокими, чем звездные и романтические.

Цена билетов: 350 - 800 руб.

«Головлевы» (16+)

Где: Театр «Старый дом» (ул. Большевистская, 45)

Когда: 9 мая в 18.00

О чем: Подлинная русская жизнь, рассказанная языком театра, в котором есть место всему: мистике чарующего деревенского быта, юмору и карнавалу, гротескным колоритным характерам, способным ужасать и гомерически смешить одновременно, страшным безднам человеческой природы, предчувствиям, что за поступками людей кроется какая-то чудовищная сила, искушающая и направляющая.

Цена билетов: 750 - 1200 руб.

Детям - сказки о героизме, подвигах и любви. Фото: nsk.kassy.ru.

ДЕТЯМ

«Сказ о русском солдате Иване, фрице Рыжем Лисе и материнском хлебе» (6+)

Где: Театр «На левом берегу» (ул. Вертковская, 10)

Когда: 6 мая в 11.00

О чем: Повесть Ильи Туричина «Крайний случай», по которой поставлен «Сказ», не первый десяток лет входит в золотой фонд внеклассного чтения. Ярким языком детской сказки рассказывается о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. И это не скучная лекция, а увлекательная история, пробуждающая живой интерес к событиям тех лет.

Цена: 400 - 450 руб.

«Кошка, которая гуляла сама по себе» (6+)

Где: Новосибирский музыкальный театр (ул. Каменская, 43)

Когда: 8 мая в 12.00

О чем: Удивительные приключения Мужчины, Женщины и Мальчика, подружившихся с животными и вместе с ними давшие заслуженный отпор беспощадному Тигру и его прихвостню Шакалу, учат любить и ценить тех, кто рядом, кто в трудную минуту готов пожертвовать всем ради близкого и друга. И даже гордая независимая Кошка готова поступиться своими принципами и защитить Мальчика от врагов, не забыв, однако, что благодарность людей всегда обеспечит ее миской молока и теплым кровом. А люди, в свою очередь, становятся взрослее и мудрее рядом с теми, кого они приручили.

Цена: 400 - 750 руб.

«Сказка про Золушку» (0+)

Где: Новосибирский музыкальный театр (ул. Каменская, 43)

Когда: 9 мая в 11.00

О чем: Музыкальная сказка по мотивам сказки Шарля Перро. История о маленькой девочке, доброй, приветливой, милой, которую так невзлюбили мачеха и сестры. Бедную падчерицу заставляли трудиться с раннего утра до позднего вечера, а спать ей приходилось рядом с золой. Оттого-то и прозвали ее Золушкой...

Цена: 400 - 700 руб.

С 1 мая на Оби откроется навигация. Фото: rechflot54.ru.

ПРОКАТИТЬСЯ НА ТЕПЛОХОДЕ

В конце апреля начинается речная навигация по Оби. Майские праздники - хороший повод устроить романтическую прогулку на теплоходе, посмотреть на Новосибирск с необычного ракурса и узнать о новых красивых местах.

Театр на реке. Кукольная сказка «Путешествие по волнам» (0+)

Где: пристань Речного вокзала

Когда: 1 мая в 12.00, 6 и 7 мая в 14.00

О чем: Новосибирский областной театр кукол и Речфлот создали уникальные программы-постановки для детей. В этом спектакле удивительная царица реки Обь-Обинушка подарит волшебный Кораблик, который отправится в плавание вместе с пассажирами.

Цена билетов: для детей от 0 до 1 года - 50 руб., для детей от 2 до 13 лет - 400 руб., для взрослых - 500 руб.

Экскурсия «Шесть мостов Новосибирска» (0+)

Где: пристань Речного вокзала

Когда: 1 мая в 17.00, 4 и 6 мая в 17.30

О чем: Участники экскурсии увидят с воды шесть новосибирских мостов, в том числе новый Бугринский. Теплоход пройдет мимо района старейшего села в черте будущего Новосибирска - Кривощеково. Здесь еще с 1746 года стоял молитвенный дом, потом - церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая, где крестили и венчали первых жителей Новониколаевска.

Цена билетов: для детей от 0 до 3 лет - 50 руб., для детей от 4 до 13 лет - 1000 руб., для взрослых - 1200 руб.

Экскурсия «Огни Новосибирска» (0+)

Где: пристань Речного вокзала

Когда: 1, 6 и 7 мая в 20.00

О чем: Блики заката на воде, огни мостов и высоток, спускающаяся вечерняя романтика - все это смывает суету будней и дарит праздник лета. В программе увлекательные истории про Новосибирск от гида, живая музыка и, конечно, непередаваемая атмосфера ночного города.

Цена билетов: для детей от 0 до 3 лет - 50 руб., для детей от 4 до 13 лет - 500 руб., для взрослых - 800 руб.

Программа «Романтика на Оби» (0+)

Где: пристань Речного вокзала

Когда: 3 и 5 мая в 21.00

О чем: Участники экскурсии проплывут под мостом, по которому к своему мужу на фронт, в Маньчжурию, ехала королева русского романса красавица Анастасия Вяльцева. Река и город так понравились ей, что звезда эстрады согласилась дать концерт в нашем городе, а во время концерта свела с ума всех местных купцов и градоначальников.

Цена билетов: для детей от 0 до 6 лет - 50 руб., на одного - 500 руб., на двоих - 800 руб.

Программа «С Днем Победы, Новосибирск!» (0+)

Где: пристань Речного вокзала

Когда: 9 мая в 20.00

О чем: Праздничная программа на теплоходе, посвященная Дню Победы. Вас ждут интерактивы от ведущих, живая музыка, розыгрыши призов и подарков от компании и партнеров!

Цена билетов: для детей от 0 до 3 лет - 50 руб., для детей от 4 до 13 лет и льготников - 1300 руб., для взрослых - 1500 руб.

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