Штендеры для акции «Бессмертный полк» в Новосибирске 2023: где купить, сколько стоят

«Бессмертный полк» пройдет по улицам Новосибирска 9 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День Победы в Новосибирске пройдет традиционная акция «Бессмертный полк». Тысячи горожан пройдут по центру города с портретами участников Великой Отечественной войны. Для участия нужно подготовить штендер - транспарант с фото. Его можно изготовить самостоятельно по инструкции на сайте moypolk.ru или заказать в фотосалоне. Публикуем список фотоцентров, где можно купить штендеры для акции «Бессмертный полк» в Новосибирске 2023 и сколько это будет стоить.

Фотомаркет «Фотоленд»

Адреса: Красный пр-т, 42; Красный пр-т, 59; ул. Королева, 40, к. 40; пр-т К. Маркса, 37/2; пл. К. Маркса, 3

Телефоны для справок: (383) 383-09-70, 240-97-79

Время работы:

- филиал по адресу: Красный пр-т, 42 - ежедневно с 10.00 до 20.00

- филиал по адресу: Красный пр-т, 59 - будни с 9.00 до 20.00, выходные с 10.00 до 20.00

- филиал по адресу: ул. Королева, 40, к. 40 - пн. - чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00

- филиал по адресу: пр-т К. Маркса, 37/2 - ежедневно с 10.00 до 21.00

- филиал по адресу: пл. К. Маркса, 3 - ежедневно с 10.00 до 22.00

Цена одного штендера: от 600 руб.

Студия печати «Абвей»

Адрес: ул. Балтийская, 35

Телефон для справок: (383) 239-01-06

Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00

Цена одного штендера: от 500 руб.

Центр Paparazzi

Адрес: Морской пр-т, 27

Телефон для справок: (383) 299-07-68

Время работы: будни с 9.00 до 18.30, сб. с 10.00 до 14.00

Цена одного штендера: от 500 руб.

Центр Cheese Photo

Адреса: ул. Фадеева, 66; ул. Кирова, 113/4

Телефоны для справок: +7-951-379-35-05, +7-951-379-55-00

Время работы: будни с 10.00 до 19.00

Цена одного штендера: от 490 руб.

Типография «Айда принта»

Адрес: ул. Семьи Шамшиных, 12

Телефон для справок: (383) 269-12-12

Время работы: по будням с 9.00 до 18.00

Цена одного штендера: от 1300 руб.

Типография AllPrint

Адреса: Вокзальная маг-ль, 1; ул. Зеленая Горка, 1/14

Телефоны: (383) 214-59-16, 214-39-27

Время работы: будни с 9.00 до 18.00

Цена одного штендера: 470 руб.

Типография Atmosfera

Адрес: Красный пр-т, 153в

Телефоны: 8-800-700-49-34, +7-953-769-50-11, (383) 284-23-77

Время работы: будни с 9.00 до 20.00, сб. с 10.00 до 18.00

Цена одного штендера: 700 руб.

Фотоцентр «Фотка»

Адрес: ул. Б. Богаткова, 210/1; ул. Т. Снежиной, 41; ул. В. Высоцкого, 139/5

Телефоны: 8-913-710-85-85, 8-913-733-41-27, 8-913-735-87-27

Время работы:

- филиал по адресу: ул. Богаткова, 210/1 - пн. - чт. с 11.00 до 18.00, пт. с 11.00 до 18.00

- филиал по адресу: ул. Т. Снежиной, 41 - будни с 9.00 до 18.00, сб. с 11.00 до 14.00

- филиал по адресу: ул. В. Высоцкого, 139/5 - будни с 9.00 до 19.00, сб. с 11.00 до 17.00

Цена одного штендера: 750 руб.

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