«После приговора не смогли сдержать слезы»: в Новосибирске осудили инструктора за гибель подростка в аквапарке

Инструктор свою вину не признал. Фото: Мария НОВИКОВА

Старший инструктор аквапарка, которого обвиняли в гибели 16-летнего посетителя, сегодня выслушал приговор. Процесс по делу Романа Кудашкина в Ленинском районном суде Новосибирска стартовал только с третьей попытки. Дважды судьи отказывались приступать к рассмотрению дела и возвращали материалы в прокуратуру для устранения нарушений.

Трагедия произошла под занавес новогодних каникул в январе 2020-го. 16-летний юноша из Кемерова отдыхал в новосибирском аквапарке вместе с семьей. Виталий купался в медленной реке - аттракционе с искусственным течением. Глубина там небольшая - всего метр двадцать. Однако, подросток нырнул и застрял между трубами подводной скамейки.

В случившемся обвинили сотрудника компании «Аквасэйф», которая отвечала за безопасность на объекте.

- Как установили следователи, с целью обеспечения постоянного наблюдения за водным аттракционом «Медленная река», территория аттракциона разделена на 6 постов. Утром 8 января 2020 года обвиняемый, составляя ведомость расстановки подчиненных ему инструкторов, выявил, что для исполнения обязанностей прибыло недостаточное их количество. В таких условиях он принял решение объединить зону ответственности двух постов, - рассказывал тогдашний заместитель руководителя СУ СКР по Новосибирской области Алексей Максименко, когда дело передали в суд.

Подросток оказался вне поля зрения спасателей и утонул. Из воды пострадавшего достали только через две минуты, к тому моменту он уже находился в состоянии клинической смерти. Спустя несколько дней парень скончался в реанимации 34-ой больницы. А Роману Кудашкину пришлось отвечать за свое роковое решение перед судом. Его обвинили по ст.238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Вину молодой человек не признал. Его адвокат утверждал, что подросток сам нарушил правила поведения на воде. И настаивал на оправдании своего подзащитного. Однако судья вынес обвинительный приговор: принудительные работы на срок один год с удержанием 10% заработной платы осужденного ежемесячно.

Услышав эти слова, родные инструктора, которые пришли его поддержать, не смогли сдержать слез. С работодателя Кудашкина, компании "Аквасэйф", в пользу родителей погибшего подростка суд постановил взыскать два миллиона рублей за моральный ущерб. Адвокат Романа заявил о намерении обжаловать приговор:

- Я считаю, что в его действиях нет никакого состава преступления. Произошел несчастный случай. Получим приговор, изучим его и, я думаю, пойдем в апелляцию, - резюмировал Александр Тарало.

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