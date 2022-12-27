«Ножом бил, но смерти не желал»: в Новосибирске муж зарезал жену у детской площадки, чтобы не давать ей развода

Новосибирец нанес жене 11 ударов ножом. Фото: Мария НОВИКОВА

Мать в могиле, отец в СИЗО. Новосибирский областной суд сегодня начал рассматривать дело о резонансном убийстве, из-за которого сиротами остались двое девочек. Их отец убил маму.

Это преступление потрясло Новосибирск в июле этого года. На глазах многочисленных свидетелей - и взрослых, и детей, в том числе собственных - мужчина наносил ножом удары женщине. Все произошло возле детской площадки, где припарковалась машина семьи. И вот как только женщина вышла из нее, супруг учинил кровавую расправу.

- Нанес не менее 11 ударов ножом своей 30-летней супруге, она в итоге скончалась в больнице, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Мария Шеин. Мужчину обвинили в убийстве с особой жестокостью. Наказание, которое грозит - вплоть до пожизненного лишения свободы.

Так из-за чего же тиран схватился за нож?

Жестокий Роман... Так знакомые описывают и отношения семейной пары, и самого Романа Черникова. За несколько недель до трагедии Ирина объявила мужу о своем решении расторгнуть брак, она нашла другого человека. С ним она не могла больше жить – он постоянно ее избивал. Вместе с детьми женщина съехала из общей квартиры на МЖК, заявила, что подаст на развод после 4 лет брака. Но 11 июля муж забрал жену и двух дочек. Вместе они доехали до дома, после этого ревнивец достал нож.

В день трагедии Роман сообщил приятелю, что сегодня убьет благоверную и выложил последний пост на своей страничке с признанием в любви к жене:

- Моя единственная, любимая красавица. Ты даёшь мне стимул жить, и наслаждаться этой жизнью с тобой. Спасибо тебе, любимая, за то, что ты есть. Люблю тебя и только тебя, - написал он.

В ожидании начала судебного заседания родители предполагаемого убийцы и мать погибшей женщины сидели на одной скамейке. Родные Романа угощали адвоката и потерпевшую принесенными из дома бутербродами, непринужденно разговаривали о детях, которых родной отец, по версии следствия, безжалостно лишил матери. В суде обвиняемый заявил, что удары жене наносил, но смерти ей не желал. Не признал, что и убийство с особой жестокостью.

Детей пары 2018 и 2020 годов рождения сейчас воспитывает мать Романа. Отец их увидит точно не скоро или не увидит вовсе.

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