«Нашли в лифчике и штанах»: мать двоих детей погибла при странных обстоятельствах в Новосибирской области

Женщину нашли мертвой. Фото: соцсети
В городе Барабинске Новосибирской области нашли тело матери двоих детей. Тело женщины было обнаружено на улице.
- Случилось все в микрорайоне Покровка, а точнее на улице Покровская. Она вроде как отдыхала в той стороне. После ее нашли в лифчике и штанах на этой улице. Лежала на спине и руки были подняты к верху, - рассказал КП-Новосибирск один из местных жителей.
Что произошло с женщиной пока непонятно, но в соцсетях одна из ее знакомых выложила пост с предполагаемой версией событий.
- Она вместе с мужем отдыхала в бане у родителей. Ее муж уехал из гостей рано, а она чуть позже. В итоге ее нашли убитой и изнасилованной. Есть информация лишь о том, что она ехала на такси домой, - написала женщина на свой странице.
Пост о смерти женщины. Фото: скриншот из соцсетей
В региональном следственном комитете КП-Новосибирск подтвердили гибель женщины.
- По данному факту проводится доследственная проверка. Назначены все необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по Новосибирской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер