«Нашли в лифчике и штанах»: мать двоих детей погибла при странных обстоятельствах в Новосибирской области

Женщину нашли мертвой. Фото: соцсети

В городе Барабинске Новосибирской области нашли тело матери двоих детей. Тело женщины было обнаружено на улице.

- Случилось все в микрорайоне Покровка, а точнее на улице Покровская. Она вроде как отдыхала в той стороне. После ее нашли в лифчике и штанах на этой улице. Лежала на спине и руки были подняты к верху, - рассказал КП-Новосибирск один из местных жителей.

Что произошло с женщиной пока непонятно, но в соцсетях одна из ее знакомых выложила пост с предполагаемой версией событий.

- Она вместе с мужем отдыхала в бане у родителей. Ее муж уехал из гостей рано, а она чуть позже. В итоге ее нашли убитой и изнасилованной. Есть информация лишь о том, что она ехала на такси домой, - написала женщина на свой странице.

Пост о смерти женщины. Фото: скриншот из соцсетей

В региональном следственном комитете КП-Новосибирск подтвердили гибель женщины.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Назначены все необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по Новосибирской области.

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