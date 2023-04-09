Мальчик с ДЦП продает самодельные украшения, чтобы накопить на новый компьютер

Матвей делает брелки и сережки из эпоксидной смолы. Фото: vk.com/uvarov.m2022

У 16-летнего Матвея Уварова из Криводановки ДЦП. Он передвигается на коляске и у него плохо работают руки, но интеллект сохранен. Несмотря на свою болезнь парень настоящий боец. В подростке есть творческая и предпринимательская жилка. Матвей хочет накопить 100 тысяч рублей на новый компьютер. Деньги берет не у мамы, а зарабатывает сам. История юного предпринимателя в материале КП-Новосибирск.

«НА ГОЛОВЕ БЫЛА ГЕМАТОМА»

Беременность у Анастасии Уваровой, мамы Матвея, протекала нормально, пока в дом не пришла беда. Отец еще неродившегося мальчика погиб. Из-за стресса ребенок родился раньше срока. Задержка в физическом развитии у мальчика проявилась уже в 8-месячном возрасте. Ребенок не мог сам держать голову, ползать, переворачиваться.

- ДЦП нам поставили в год. Мы начали проходить разные реабилитации, занятия. Я сама отучилась на массажиста, чтобы дома с сыном заниматься, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия Уварова.

Матвею 16 лет. Фото: vk.com/uvarov.m2022

Сейчас Матвей учится в школе, но уже старается помочь маме. Предпринимательская жилка у мальчика появилась недавно. Например, летом он собирал свои игрушки, выезжал на улицу и продавал.

- Он хотел накопить себе на рюкзак цвета хаки. Купил его и был счастлив, - говорит Анастасия.

«ЭТО НЕ ПРОСТО ХОББИ, НО И ТРЕНИРОВКА ДЛЯ РУК»

С эпоксидной смолой Матвей познакомился в этом году. Подруга парня начала заказывать ее из интернет-магазина.

Рабочее место Матвея. Фото: vk.com/uvarov.m2022

- Он загуглил, узнал что это и тоже заказал. Начал делать из нее различные брелки, сережки. Я ему немного помогаю в этом, - показывает украшения мама Матвея.

Купили бы такой брелок: Фото: vk.com/uvarov.m2022

Ценник на изделия небольшой: подвески - 200 рублей, брелоки - 300 рублей. Новое увлечение парня это не только заработок, но и хорошая тренировка для рук, при его заболевании - это важно. Украшения из эпоксидной смолы пользуются спросом. Особенно хорошо расходятся сережки-капельки.

Парень делает украшения. Фото: vk.com/uvarov.m2022

- На 8 марта у нас мужчина один заказал много наборов из сережек, брелоков. Видимо, кому-то в подарок, - вспоминает сибирячка.

У Матвея есть цель - он хочет продать столько сережек, чтобы накопить на новый компьютер. Обычно подростки в этом возрасте простят такое у родителей, но мальчик решил сам заработать на нужный гаджет. Из 100 тысяч собраны уже 6.

Матвей начал работать с эпоксидной смолой недавно. Фото: vk.com/uvarov.m2022

- Какой именно он хочет, пока не знает, но в будущем для учебы в университете ему нужен будет компьютер мощнее, сумму определил в 100 тысяч и постепенно идет к мечте, - говорит Анастасия.

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