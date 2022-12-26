Фото и видео пожара на улице Станционной в Новосибирске 26 декабря 2022: загорелся склад на двух тысячах квадратных метров

Пожар на складе локализовали. Фото: "Инцидент Новосибирск"\Прокуратура НСО

Публикуем фото и видео пожара на улице Станционной в Новосибирске 26 декабря 2022. Напомним, там загорелся склад площадью около 1800 квадратных метров.

Обошлось без пострадавших. Фото: "Инцидент Новосибирск"

— Более 70 человек и 20 единиц техники ликвидируют крупный пожар в складском здании по улице 2-я Станционная в Новосибирске. По прибытии первых пожарных расчётов 2-х этажное строение находилось полностью в огне. Произошло обрушение конструкций, существует угроза соседним зданиям. Также отмечена высокая температура и большая площадь горения, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На пожаре задействовали более 70 человек. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В МЧС также сообщает, что в пожаре никто не пострадал. Сейчас возгорание уже удалось локализовать. Спасатели продолжают работать на месте. Для тушение склада пришлось перекрыть улицу Станционную.

Задействовано 20 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по НСО

На Станционной горит склад на площади 1800 квадратов. Фото: "Инцидент Новосибирск"

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