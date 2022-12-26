«Везде жуткий запах пластика»: в Новосибирске загорелся огромный склад на улице 2-ая Станционная

На улице Станционной загорелся огромный склад. Фото: "Инцидент Новосбирск"

В Новосибирске загорелся склад на улице 2-ая Станционная. ЧП случилось вечером в понедельник, 26 декабря. На месте работали пожарные.

— В 16-58 поступило сообщение о пожаре в складском 2х этажном здании из сендвич панелей, — сообщили в областном МЧС. — На момент прибытия здание полностью в огне. Площадь пожара 1805 квадратных метров.

По информации МЧС, в ЧП никто не пострадал. Однако огонь может переброситься на соседние здания. На кадрах роликов, снятых очевидцами, видно огромный столб черного дыма, поднимающегося от пожара. Очевидцы также сообщают о жутком запахе горелого пластика.

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