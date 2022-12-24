Облако из кипятка и трюк в духе «Матрицы»: проверяем фокусы из соцсетей на морозе

Вилка с вермишелью легко подчиняются морозу. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

Зима! Тиктокер торжествует… Так писало бы солнце поэзии, окажись оно в современной Сибири. А почему торжествует? Да потому что мороз помогает творить чудеса. Можно взять бокал кипятка и вмиг создать ледяное облако. Или превратить сок в яркий ледяной шар… По интернету ходят снимки зимних забав. Журналисты «КП» - Новосибирск» полистали соцсети, подивились фотографиям и решили повторить самые необычные фокусы.

Русская зима - это мороз, пробки, но еще - много-много веселья! Фото: Денис ВИНОКУРОВ

- Только надо конкурентное преимущество найти. Как-то уделать всех этих блогеров-кудесников, - решила Аня.

- Да запросто! Давай костюмы наденем. Деда Мороза и Снегурочки. Тогда нам точно лайков наставят, - со знанием дела ответил я.

ТЕПЛЫЙ ДОЖДЬ СРЕДИ ЗИМЫ

Есть такой экстремальный трюк: набрать бокал кипятка и плеснуть вверх. Горячая вода в полете превращается в пар, капли моментально замерзают и оседают густым ледяным облаком. Главное, чтобы мороз стоял. Если температура выше, чем -25, за такое даже не берись. Нам с морозом повезло, так что пробуем.

- Оййй! - зажмуривается Снегурочка. И, набравшись самообладания, добавляет: - Тепленькая пошла.

Облако получается плотное, но растворяется за секунды. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

Это мы не рассчитали и окатили сами себя. Устроили себе горячий душ.

- Хорошо еще не ошпарились. Давай плескать резче и повыше.

С подмоченными шапками и репутацией трюк повторили. Потом - еще. И еще. С десятого бокала стало получаться. Но урок вынесли: чем резче вверх, тем больше шансов не попасть под дождик. Иначе рискуешь и отсыреть, и даже обжечься. Даже когда на улице за -20.

ЛОВИ ПУЗЫРЬ

После первого фокуса у Деда колом стоит борода, Снегурка срывает сосульки с длинных волос.

- Дедушка, нам нужен пузырь! И это я про фокусы.

Мыльные пузыри хорошо чувствуют себя на морозе. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

Итак, следующий опыт - с мыльными пузырями. Если верить блогерам, в мороз они замерзают и ледяной шарик можно поймать на варежку - не лопнет.

- Лови их, лови! - требует Снегурка, выдув дюжину шариков.

Поймать такой шарик нам удалось только на фотографии. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

Увы, провал. Всякий шарик исчезает, едва коснувшись варежки. Зато наблюдаем другой эффект: в свободном полете пузыри оказались долговечными. Самый крепкий шарик пролетел метров 15. Может, мороз их закаляет?

СТОЯЧАЯ ВЕРМИШЕЛЬ

Пора подкрепиться. На обед сегодня китайская вермишель. Судя по снимкам в Сети, она легко замерзает в заданной конфигурации. Можно прихватить лапшичных косичек вилкой, приподнять - и мороз зафиксирует прибор в воздухе.

- Дедушка, я по сусекам поскребла и лапшу принесла. Угощайся, - смеется внучка, протягивая картонную коробку с главным блюдом всех российских плацкарт. - Кипятком залила, уже остудила.

Фокус удался! Фото: Денис ВИНОКУРОВ

Специи не кладем, водичку сливаем. Вонзаем вилку, щедро наматываем и приподнимаем. Дальше надо определяться, терпеливый ты или находчивый. Первый будет держать вилку, пока лапша не заледенеет. Второй - найдет, чем зафиксировать прибор. Наш вариант - номер два. Чашку поставили на скамейку, а рукоятку вилки воткнули между рейками спинки. Пробуем на ощупь через четверть часа.

- Ух ты, лапша-то - камень. Снегурочка, получилось!

Вилка послушно зависла в воздухе. С таким блюдом в руке чувствуешь себя Нео Андерсоном из «Матрицы».

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ - ЖЕЛТЫЙ

Берем воздушный шарик и наполняем водой с красителем. Шарик-то мы купили, а вот второй компонент не нашли, так что заменили на растворимый сок.

- Вода была без вкуса. Без вкуса, без цвета, без запаха, - напевает Снегурочка, высыпая в узкое резиновое горлышко желтый порошок с ароматом манго.

Цепляем на кран и наполняем холодной водой. Момент рисковый. Если лопнет - будет маленький цветной взрыв. Нам повезло: шар выдержал, и мы выставили его за окно редакции.

- Ну что, пора? Достаем? - не выдержал Дед Мороз через два часа. Открыл окно и схватил шарик. Резина треснула, и лед раскололся. В руках у нас оказалась только желтая ледяная чаша.

На маркетплейсах такую тарелочку не купишь. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Дизайнерская ваза! - воскликнула Снегурка и наполнила ее мандаринами. Правда, в помещении ваза быстро потекла.

Этот шарик хочется взять с собой в боулинг или… лизнуть. Фото: Виктория МИНАЕВА

Второй шар мы выдерживали за окном семь часов. И наконец получилось! Берешь в руку - и чувствуешь себя игроком в боулинг. Шарик, правда, неровный, но, если выбрать ракурс, снимки получатся колоритные. А сок лучше покупать мандариновый. А то манговый аромат с запахом хвои не так сочетается.

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