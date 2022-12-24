«Судим за кражу, сидел на наркотиках»: что известно о владельце кемеровского приюта милосердия, где в страшном пожаре погибли 22 бездомных

31-летний Андрей Смирнов родился в кузбасском городке Гурьевске. Трудился дорожником, сотрудником банка, успел открыть несколько бизнесов. Фото: соцсети.

В Кемерово на пепелище, где сгорел дом милосердия, продолжают работать сотрудники МЧС. Они проливают и разбирают обгоревшие конструкции. По последним данным, в огне погибли 22 человека. Известно, что дом милосердия на улице Таврической работал нелегально. Организовал его евангельский пастор Андрей Смирнов, по совместительству кузбасский бизнесмен. Оказалось, что путь к Богу у проповедника был тернистым. Об этом – в материале «Комсомольской правды».

СУДИМОСТЬ, ЗАВИСИМОСТЬ, ПРОПОВЕДИ

31-летний Андрей Смирнов родился в кузбасском городке Гурьевске. Трудился дорожником, сотрудником банка, успел открыть несколько бизнесов. По данным «Контур Фокуса», собственное ИП мужчина оформил в 2019 году. В сферу бизнеса входило комплексное обслуживание помещений, розничная торговля одеждой, обувью, головными уборами и бытовой техникой. Помимо богатого трудового стажа, к 30-ти годам Смирнов нажил проблем с законом и наркотическую зависимость.

– Ранее он был судим за кражу. Потом втянулся в наркотики. В 2015 году из-за этого проходил лечение в реабилитационном центре, – рассказал источник КП-Новосибирск.

К 30-ти годам Смирнов нажил проблем с законом и наркотическую зависимость. Фото: соцсети.

После собственной реабилитации у Смирнова начался путь к вере, правда, не к православной. Справившись с зависимостью, он женился. А в 2019 году у пары родился ребенок. Затем чета организовала в Гурьевске Евангельскую христианскую церковь. А глава семьи назвался пастором. И стал проповедовать.

В соцсетях Смирновы утверждали, что их церковь работает на утверждение в обществе христианских ценностей: веры, сострадания, любви к ближнему. Учит взаимопомощи и взаимовыручке. Прихожанам обещали освобождение от наркотической и алкогольной зависимостей. Да и в целом сулили изменения жизни к лучшему через слово Божье. А слова эти до прихожан доносил главный пастор Смирнов.

Справившись с зависимостью, он женился. А в 2019 году у пары родился ребенок. Фото: соцсети.

– Не всегда легко служить людям, потому что есть цена веры. Нужно понимать, почему в нашей жизни происходят испытания. Это для того, чтобы испытать твою веру. Трудности возникают, когда мы приближаемся к Богу, – говорил на проповедях Смирнов.

В проповедях, которые Смирновы активно постили в соцсетях, пастор с микрофоном призывал братьев и сестер не отчаиваться и проходить трудности с божьей помощью и словом.

Помимо евангельской церкви, больше напоминающей на секту, Смирнов открыл Центр адаптации «Доброе Дело» в Кемерово. Именно там минувшей ночью произошел страшный пожар. На странице центра в соцсетях обещали помочь зависимым людям, а также тем, кто освободился из мест лишения свободы.

– В нашем центре реабилитации вы получите психологическую помощь, моральную поддержку, духовное развитие, а так же свежее питание, здоровый сон, найдете друзей получите видение и цели к новой жизни, – говорится в группе центра в соцсетях.

Однако на деле постояльцы там жили в нечеловеческих условиях. На организацию неоднократно жаловались соседи. Организацию пытались проверить, в том числе сотрудники МЧС. Однако 7 декабря, когда к дому приехал проверяющий, его туда не пустили.

НЕ ПЕРВЫЙ ПОЖАР

В насыщенной жизни пастора Смирнова уже случались пожары. Он рассказывал об этом в одной из проповеди. Говорил об этом легко, непринужденно. Даже с долей юмора.

– Когда я только-только сюда приехал, первое, что случилось – сгорела углярка в реабилитационном центре. Мы привезли двоих людей в центр, оставили их там. А сам я уехал в Междуреченск на конференцию. На следующий день мне позвонили и сказали, что дом горит. Оказалось, что горел не дом, а котельная. Кочегар сильно накочегарил печь. В итоге котельная сгорела, хорошо, что дом нет. Нас оттуда выгнали. Изо всех других домов нас выгоняли. Когда мы приехали в Кемерово и начали проводить собрания, приехала полиция. Хотела меня со служения забрать. Думали, что я какой-то сектант, – улыбаясь, рассказывал на проповеди Смирнов.

Тогда пастор отделался минимальными потерями, и что главное – обошлось без жертв. Вероятно, по философии Смирнова, случай тот был неким предупреждением. Однако пастор не сделал выводов и продолжил работать с нарушениями, рискуя жизнями подопечных. За что в конечном счете и поплатился.

ГОВОРИЛИ ЕМУ, ЧТО КОТЕЛ НЕИСПРАВЕН

Для нелегального приюта Смирнов арендовал частный дом у жительницы Кемерово. Хозяйка о том, что творится за его стенами не знала, по крайней мере так говорит. На первом этаже пастор оборудовал магазин, где продавали корма для животных, а на втором сделал бесплатный приют для бездомных. Обогревался дом угольным котлом.

– Накануне ЧП жильцы сообщили Смирнову, что котел неисправен. Однако он никаких действий для ремонта оборудования не предпринял. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что деятельность по оказанию данных услуг осуществлялась без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, что привело к гибели людей, – сообщили в СК РФ по Кемеровской области-Кузбассу.

На допросе в СК Смирнов уточнил, что узнал о ЧП ночью. Мол, ему позвонили из полиции и сказали, что дом горит, а он сразу же выехал на место. Сейчас пастор задержан. На него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 10 лет. Решается вопрос об избрании пастору меры пресечения.

Напомним, страшный пожар, в котором погибли постояльцы дома милосердия, случился ночью 24 декабря. По последним данным, в результате ЧП погибли 22 человека, еще 6 госпитализировали с сильнейшими ожогами в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи.

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