«Глыба льда упала на голову»: следователи возбудили уголовное дело после того, как наледь рухнула на 8-летнего мальчика в Новосибирске

Следователи возбудили уголовное дело после падения наледи на голову 8-летнего мальчика в Новосибирске. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после падения наледи на 8-летнего ребенка. Произошло ЧП на улице Богдана Хмельницкого днем 22 декабря.

– Около 16:00 8-летний ребенок находился у дома № 4. С крыши пятиэтажного дома на него рухнула наледь. Она упала на голову мальчику. Пострадавшего ребенка скорая помощь увезла в «Детскую городскую клиническую больницу». Его госпитализировали. Врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь, – сообщает прокуратура Новосибирской области. – Уголовно-процессуальную проверку организовали в полиции. После чего передали материалы в Следственный комитет.

23 декабря следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет. По данным СК РФ по Новосибирской области, следователи допрашивают очевидцев происшествия, а также назначили комплекс необходимых экспертиз.

– В ходе расследования установят причины, обстоятельства и виновников ЧП, – передает СК РФ по Новосибирской области.

В прокуратуре добавили, что проверят, как ответственная УК исполняла обязательства по содержанию общедомового имущества. Выполнялись ли необходимые требования по уборке наледи и снега с кровель многоквартирных домов.

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