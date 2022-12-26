Вопрос жизни: почему сердечникам нельзя прерывать лечение

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Средняя продолжительность жизни в России с 2019 по 2021 годы сократилась с 73 до 70 лет [1]. Она вернулась к допандемийным показателям в 2022-м, но еще далека от целевой, равной 78 годам. Такой она должна быть согласно подписанному президентом Указу о национальных целях развития России до 2030 года [2].

На протяжении десятилетий лидеры печальной статистики — сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) [3]. В 2021 году от них умерло 934 тыс. человек [4].

В Новосибирской области больше половины всех смертей — последствия болезней системы кровообращения. В 2019 году показатель смертности от них составил 635 человек на 100 тыс. населения выше, чем по Сибирскому Федеральному округу и в целом по РФ [5].

Кто может получить бесплатные лекарства от государства

Понимая эту проблему, с 2020 года государство запустило федеральную программу льготного лекарственного обеспечения пациентов с ССЗ. В рамках данной программы можно получать бесплатные лекарственные препараты в течение 2-х лет после инсульта, инфаркта, аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием и катетерной абляции.

Ежегодно из федерального бюджета на программу выделяется 10,15 млрд рублей [6]. Благодаря этому в 2020 году бесплатные лекарства получили 450 тысяч пациентов, а в 2021 году уже более 612 тысяч [6].

В 2022 году перечень льготных препаратов был расширен: если раньше в программе было 23 наименования, то теперь – 31. В частности, в обновленный перечень попали препараты, применяющиеся для терапии хронических ССЗ, таких как хроническая сердечная недостаточность.

Однако пациентам не стоит забывать, что недостаточно просто получить препараты – их необходимо принимать в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

Что будет, если не принимать препараты?

Регулярность и непрерывность в приеме препаратов принципиально важны в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе с тем, согласно данным исследования, проведенного Всероссийским союзом пациентов, 81% врачей отметили, что пациенты прерывали или прекращали лечение, а 42% медиков уверяют: такие случаи очень распространены [7].

По мнению врачей, в большинстве случаев причина этого – недисциплинированность пациента. В прекращении приема препаратов признались 34% пациентов, причем основными причинами они называли забывчивость и невозможность купить лекарство за свои деньги [7].

При этом специалисты предупреждают, что если пациент принимает лекарства нерегулярно или вовсе бросает лечение, то риски повторного инфаркта или инсульта значительно возрастают.

«Прекратить лечение назначенными препаратами после выписки из стационара – очень опасно. Без приема препаратов в установленном стенте развивается тромбоз, и кровоток в коронарном сосуде, восстановленный рентгенхирургом, вновь прекращается, что ведет к развитию нового инфаркта», - объясняет заведующая отделением неотложной кардиологии, врач-кардиолог Татьяна Рейдер.

По словам специалиста, прекратить прием одного из препаратов можно только после согласования с врачом в случае существенной необходимости.

Что касается общих рекомендаций для сердечников, то специалист советует придерживаться здорового образа жизни и отказаться от вредных привычек, в том числе и в период новогодних праздников. «Алкоголь и табак – это мощные факторы риска развития сердечно-сосудистых событий, а новогодние праздники – это точно такие же дни, в которые необходимо соблюдать диету», - предупреждает Татьяна Рейдер.

Справка КП

Как получить бесплатные лекарственные препараты: пошаговая инструкция

1. В течение двух дней после выписки из стационара нужно обратиться к участковому терапевту или кардиологу.

2. С собой на прием необходимо взять все выписки, назначения лечащего врача, паспорт, СНИЛС, полис ОМС

3. Врач либо выпишет рецепт на бумаге, либо оформит электронный рецепт.

4. Лекарства по рецепту пациенту при наличии в поликлинике выдадут на месте или подскажут аптеку, в которой он может получить их самостоятельно либо заказать на дом.

5. Если бесплатных медикаментов нет в наличии, врач оформляет заявку, по которой их должны доставить в течение 10 дней.

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Номер одобрения: RU-15428

Дата одобрения: 22/12/2022

Дата истечения: 22/12/2024