«Часть лба буквально висела»: упавшая ветка рассекла голову прохожей в Бердске, но за это никого не наказали

После ЧП женщина получила серьезные травмы. Фото: предоставлено автором.

35-летняя жительница города Бердска шла с 7-летним ребенком, когда ей на голову свалилась огромная ветка. Прошло больше, чем полгода, но виновный в ЧП не наказан. А семья не может получить компенсацию за пластические операции и лечение. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

— Все случилось 29 июня 2022 года. Днем моя жена Ирина шла с 7-летним сыном по центру Бердска. На улице Ленина, буквально в 30 метрах от супермаркета, на нее упала 5-метровая ветка. Она ей полностью рассекла лоб, врачи установили скальпирующую рану головы. Часть лба буквально висела, — рассказал КП-Новосибирск муж пострадавшей Иван Бервинов.

Слева пострадавшая за месяц до инцидента, справа — через 7 дней. Фото: предоставлено автором.

По его словам, ветка частично задела и 7-летнего сына. К счастью, ему лишь немного поцарапало щеку — ребенок отделался испугом, теперь его водят к психологу.

Что касается мамы мальчика, то врачи ей зашили лоб от самого основания и до переносицы — шов получился длиной 15 сантиметров. Женщина 12 дней пролежала в больнице.

— После этого случая жена смогла выходить на улицу только спустя 2 месяца. У нее до сих пор случается паника: она боится деревьев. Мы по сей день наблюдаемся у психолога, жене предстоят пластические операции, чтобы не было рубца на пол лица, — говорит Бервинов.

Бердчанин работает юристом, он сам решил разобраться — по чьей вине случилось ЧП. По мнению Ивана, все дело в халатности сотрудников ЖКХ, которые вовремя не спилили аварийное дерево. Экспертиза показала — березе, которая начала разрушаться, около 70 лет.

Аварийному дереву около 70 лет. Фото: предоставлено автором.

— В местной мэрии нам сначала пообещали покрыть все расходы на лечение и пластические операции, однако вскоре там сменилась команда. Теперь в администрации нас разворачивают, говоря, что все бывшие договоренности «ушли» вместе с людьми. В муниципалитете готовы выплатить только 1,5 тысячи рублей. Хотя мы уже потратили 100 тысяч только на пластику, да и лечение еще не закончено, пластические операции будут ещё, — говорит бердчанин.

Прокуратура Бердска встала на сторону семьи, она подала в суд гражданский иск в интересах женщины и ее ребенка. В нем просят взыскать более 600 тысяч на лечение мамы и мальчика. А также выплатить им 100 тысяч рублей моральной компенсации.

Прокуратура просит взыскать более 600 тысяч на лечение мамы и мальчика. Фото: предоставлено автором.

— Но администрация и ЖКХ не признают вину, считая, что ветка свалилась из-за несчастного случая, суд тянется до сих пор. 21 апреля будет ходатайство со стороны администрации на экспертизу. Они считают, что моей супруге вообще не нужны пластические операции. Главное — живая. Это их позиция, — недоумевает Иван.

Вызывает его удивление и то, что уголовное дело о халатности до сих пор не передано в суд. Хотя прошло почти 10 месяцев.

— Дело постоянно возвращают следователю «на доработку». Но такими темпами наступит срок исковой давности, и уголовное дело прекратят автоматически, а виновные в том, что ветка покалечила мою жену, просто уйдут от ответственности, — переживает мужчина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber