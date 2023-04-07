«Начал уже раздевать ребёнка, как из куртки у него что-то выпало»: в Новосибирске первоклассница отбилась от педофила, который набросился на нее в подъезде

Мужчина пробудет под стражей как минимум 2 месяца. Фото: Мария НОВИКОВА

В Заельцовский районный суд Новосибирска в наручниках сегодня доставили обвиняемого в совершении преступления, которое на этой неделе буквально взбудоражило родительские чаты и весь Новосибирск.

Люди активно обсуждали инцидент с нападением на первоклассницу в девятиэтажке на Красном проспекте, 87/2. Камера домофона зафиксировала, как 4 апреля мужчина зашел в подъезд вслед за восьмилетней девочкой. То, что происходило дальше осталось за кадром, но, со слов девочки, извращенец зажал ее между этажами и начал раздевать.

- У него ничего не получилось только потому, что из-за куртки что-то выпало, кажется, это была бутылка, он отвлекся и девочка успела убежать домой, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Родители ребёнка написали заявление в полицию. Оперативники задержали предполагаемого извращенца. Им оказался 51-летний безработный, ранее судимый за разбой и грабеж.

- Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), - сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в областном управлении СКР.

В пятницу, 7 апреля, следователь Заельцовского МСО ходатайствовала перед судом о заключении мужчины под стражу.

- Что это за представление? - увидев прессу, надменно поинтересовался адвокат обвиняемого у судебного пристава. Впрочем, внутрь зала заседания журналистов не пустили, заседание было закрытое. По его окончании корреспонденту КП-Новосибирск удалось получить комментарий представитель надзорного ведомства.

- Обвиняемый арестован на срок предварительного следствия, то есть до 5 июня 2023, - пояснила журналисту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Заельцовского района Нина Лисицына.

- Скажите, вы правда напали на девочку? - спросила корреспондент КП-Новосибирск у фигуранта громкого дела, пока его вели в конвойное помещение.

- Без комментариев, - коротко ответил он.

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