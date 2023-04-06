«Глубоко пожилой человек, может это двойник?» Новый образ Филиппа Киркорова вызвал оторопь у фанатов

Певца состарили крашеные волосы. Фото: скриншот из видео из группы vk.com/official_kirkorov

В Новосибирске прошел концерт Филиппа Киркорова. Фанаты в восторге, но уже сутки тема № 1 для обсуждения - изменение образа короля эстрады, и вот по этому поводу восторгов нет. Седая платиновая борода, седые волосы и «отредактированное» пластическими хирургами лицо - в таком виде предстал певец перед сибирской публикой. «Теперь он как дед выглядит», «Образ глубоко пожилого человека еще никого не красил», «Может, это его двойник?» - пишут поклонники Филиппа Бедросовича в соцсетях.

КП-Новосибирск решила проанализировать образ Филиппа Киркорова с Еленой Лукьяновой, мастером международного класса и чемпионом мира по макияжу. Она назвала причину, которая состарила любимчика публики до неузнаваемости.

Фанаты не оценили новый образ певца. Фото: скриншот из видео из группы vk.com/official_kirkorov

- Стоит начать с того, что Филипп Киркоров является сыном своего отца. В таком образе он стал больше похож на Бедроса. А вот прической он похож на Элвиса. Не зря даже пошел в Новосибирске на фильм про него, - рассказала КП-Новосибирск Елена Лукьянова.

По словам стилиста, одна из основных деталей, которая старит Филиппа Бедросовича, - седина.

- Седые волосы на лице добавляют ему возраст, но певец не обращает на это внимания. Волосы седые, но крашеные. Филипп стал платиновым блондином, но таким образом он утрирует свой возраст и делает его своей фишкой. На фоне загорелого лица это смотрится еще более экстравагантно, - говорит женщина.

Филипп Киркоров сходил в кино. Фото: скриншот из видео из группы vk.com/official_kirkorov

Визажист отмечает, что так-то Филипп выглядит бодро для своего возраста, но углядела в его внешности хирургические вмешательства. Она назвала как минимум две операции, которые мог сделать Филипп Киркоров.

- Он мог сделать круговую подтяжку - поставить нити, которые натягивают кожу лица в районе скул и висков. Таким образом подтягивают кожу головы ближе к волосам, это делается для того, чтобы лицо «держалось». У него сейчас неживая мимика. Живыми остались только глаза и улыбающийся рот, - отмечает визажист. - Я не согласна с его формой бровей на данный момент - это немного придает ему женственность, к тому же они сильно натянуты.

Певец посетил могилу Татьяны Снежиной. Фото: скриншот из видео из группы vk.com/official_kirkorov

Стиль Киркорова - вызывающий эпатаж. Все костюмы шьются индивидуально, короля эстрады редко можно увидеть в худи или обычных джинсах.

- Новосибирцу, простому обывателю это непонятно. У нас таких людей по пальцам пересчитать можно, - рассуждает эксперт. - Поэтому, конечно, увидеть в таком виде кого-то на улице странно. Но давайте не будем забывать, что Филипп Киркоров - звезда и король эпатажа. Он никогда не остается незамеченным. Каждый год он в новом образе. Вот сейчас все обсуждают, что он постарел, поседел, а значит, цель достигнута: о нем говорят.

Сам Филипп Киркоров снял видео, как гуляет по Новосибирску. В отражении он видит себя и тоже замечает:

- Видок, конечно, у меня странноватенький, но мы готовим спецпроект, скоро о нем все узнают.

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