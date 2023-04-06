«Я убью вас, черти!»: в Новосибирске женщина с синдромом Плюшкина грозится сжечь соседей

Новосибирцы требуют выселить соседку с синдромом Плюшкина, пригрозившую сжечь дом. Фото: предоставлено Ксенией.

Жильцы пятиэтажки на улице Новая Заря в Новосибирске говорят, что живут в аду. Уже восьмой год. Виной тому, по словам новосибирцев, соседка Антонина* с четвертого этажа. Жильцы уверяют, у нее синдром Плюшкина. Она до потолка забила квартиру мусором, а с недавних пор грозит соседям расправой. Почему жильцы живут в страхе каждый день, и где найти управу на странную бабушку – в материале КП-Новосибирск.

«ГОРЕЛИ ТАК, ЧТО В ПОДЪЕЗДЕ ОКНА ЛОПНУЛИ»

Соседка Антонины Ксения, что живет этажом выше, говорит, что проблемы начались примерно в 2015 году. Тогда у пенсионерки умер муж. После его смерти та стала тащить в дом с помойки мусор. Постепенно хлам забил всю квартиру – до потолка. Туалетом и ванной женщина пользоваться перестала: говорят, нужду справляла прямо в подъезде. Или ходила с ведром за гаражи. Подъезд пятиэтажки затянуло смрадом. Но это полбеды. По-настоящему жильцы заволновались, когда мусор в квартире стал гореть.

– Первый пожар произошел, когда у соседки в квартире загорелась тряпка. Тогда вовремя успели ее затушить. Избежали беды. Спустя время, в канун 2016 года, она бросила горящую свечу, которыми освещает жилище, в груду мусора. И весь этот хлам вспыхнул! Была ночь. Все спали. Я проснулась от диких криков: «Горим!». Выглянула в подъезд, а там – огонь, черный дым. Я схватила ребенка, кошку ринулась на балкон. Нас, жильцов, тогда эвакуировали пожарные, а хлам в квартире Антонины потушили. После этого в доме несколько дней не было ни света, ни воды… Все затянуло копотью. Горели так, что в подъезде окна лопнули. Я как раз перед праздниками сделала ремонт в санузле, на кухне. Тысяч сто потратила. Все насмарку… – рассказала КП-Новосибирск Ксения.

Женщина говорит, что после пожара Антонину забрали в психбольницу. Соседи наконец-то выдохнули. Тогда же объявился сын пенсионерки: вынес часть хлама из материнской квартиры, сделал ей санузел. А еще, говорит Ксения, оформил над мамой опеку. Затишье длилось недолго – через 4 месяца Антонину выписали из клиники.

Соседка до потолка забила квартиру хламом. Сама, по словам жильцов, живет в санузле. Фото: предоставлено Ксенией.

«КРИЧИТ, ЧТО ВСЕХ НАС СОЖЖЕТ»

Ксения рассказывает, что сын странной соседки не следит за матерью. Хоть и оформил опеку. Говорит, приходит к ней примерно раз в 4 дня. Стучит. Но та не всегда его впускает. Тем временем у пенсионерки начались приступы агрессии. Ночами она кричит и угрожает жильцам.

– Антонина живет в ванной, так как остальная часть квартиры захламлена. И вот когда я иду мыться или в туалет, она начинает долбить по трубам и орать на весь дом: «Черти, я убью вас! Сожгу всех к чертовой матери!». Вопли сопровождает громким стуком по трубам. Дурниной орет! Некоторое время назад ее опять забирали в психушку. Сын тогда открыл дверь и ее санитары забрали. Но опять же выпустили. И снова она вернулась и продолжила всем на угрожать, – рассказывает Ксения.

Кроме того, говорит женщина, Антонина двое суток монотонно била по батареям. Звук свел с ума почти весь дом.

– Мы звонили в психиатрическую клинику, полицию. Но реакции не последовало. Сын ее тоже не реагировал на нашу мольбу решить что-то с матерью. Говорил нам: «моя мама живет, как хочет, отстаньте», – добавила сибирячка.

«ЗАБРАТЬ ЕЕ НЕ МОГУТ»

Накануне, 5 апреля, рассказывает Ксения, участковый все же приехал к квартире буйной пенсионерки. А вместе с ним врач. Они пытались достучаться, дозвониться до Антонины. Но та не открыла. С матами кричала, чтобы незваные гости убирались прочь и сыпала угрозы.

– Я звонила сыну ее. Просила, чтобы он приехал и открыл дверь. Но он не приехал. Сказал, что сперва нужно пройти какую-то комиссию, чтобы направить мать в психушку. А участковый ответил, что вскрыть дверь и забрать ее не могут, не имеют права. На мои вопросы, а что нам делать, если она снова устроит пожар, и мы сгорим? Ответили, мол, вот устроит и вызывайте, – сетует Ксения.

Женщина уверена, что сын не отравляет пенсионерку в клинику, так как ему не выгодно. Ведь он, как опекун, получает за нее деньги.

– Мы писали коллективную жалобу в администрацию. Я лично общалась с местным депутатом. Он обещал выселить эту соседку. Но, как видите, воз и ныне там. Наша жизнь невыносима. Неужели все зашевелятся, когда произойдет беда? – негодует Ксения.

Посторонним женщина не открывает дверь. Фото: предоставлено Ксенией.

ОФИЦИАЛЬНО

Ситуацию прокомментировали новосибирские юристы. Как говорит Марина Пьянкова, соседи могут пожаловаться в опеку на сына женщины. Если уверены, что он плохо исполняет свои обязанности. Им нужно предоставить доказательства этого.

– В этой ситуации видно, что женщина практически находится без надзора. Опекун, по закону, должен заботиться о подопечном, – говорит эксперт.

По словам юриста Инессы Рябининой, жильцам нужно объединить усилия, чтобы выселить странную женщину. Так, новосибирцам необходимо обратиться в УК, сотрудники которой могут инициировать проверку санэпидемстанции. Материалы проверки после этого нужно отправить в администрацию района. После чего УК вправе подать иск в суд о выселении женщины с синдромом Плюшкина.

– Такие иски выигрывают, — рассказала КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина. — Тогда квартиру продадут, а средства перечислят собственнице, за вычетом стоимости доли детей, – объяснила юрист.

*Имя героини изменено.

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