Ближе к молодым: как рассказать о патриотизме современными способами

Чтобы патриотика работала, она должна быть интересной молодому поколению. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

В Центре уверены: патриотика должна быть рабочей, а значит - интересной молодому поколению. Важно делать не для галочки, а прицельно для юной аудитории. Использовать все возможности, чтобы информация цепляла, заставляла задуматься, оставляла эмоциональный след. Здесь ищут новые формы передачи знаний и делятся своими находками с организаторами патриотического воспитания и всеми жителями региона. В сегодняшней подборке - графические новеллы о героях спецоперации на Украине, мобильные приложения и выставки в Историческом парке.

БИЛБОРДЫ И ГЕЙМИФИКАЦИЯ

Юные программисты презентуют свое приложение про Героя Советского Союза маршала авиации А. И. Покрышкина. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

В начале апреля в Новосибирске на базе лицея № 22 «Надежда Сибири» прошел всероссийский хакатон по разработке виртуальной, дополненной реальности и мобильных приложений «Кибер Сибирь». В номинации «Герои Родины» юные программисты создавали макеты билбордов к юбилею Героя Советского Союза маршала авиации А. И. Покрышкина и разрабатывали приложение с дополненной реальностью о его подвигах с возможностью найти билборд по GPS-координатам, собрать факты, а также с другими элементами геймификации. По мнению экспертов Центра, такой подход может быть очень эффективным в патриотике. Во-первых, сами программисты при подготовке материалов погружаются в тему истории своей страны. А во-вторых, подобная подача информации востребована детьми и подростками. Она воспринимается естественно, не кажется чем-то чуждым, из другого мира.

ГРАФИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ И ВЫСТАВКИ

Графику для проекта создали студенты факультета анимации Университета «Синергия». Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Необычный проект «Герои спецоперации» запустило Российское общество «Знание» совместно с Университетом «Синергия». Это графические новеллы о Героях Российской Федерации, которые получили награду за мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине. Студенты факультета анимации Университета «Синергия» создали иллюстрированные истории о каждом герое и его подвиге. Новеллы разместили в свободном доступе: их можно скачать для себя или использовать на уроках истории, классных часах, при подготовке к теме «Разговоры о важном».

Такой плакат можно скачать на сайте проекта. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Организаторы проекта считают: мы в долгу перед этим ребятами, они - герои нашей современности. Кроме графических историй на сайте есть плакаты с Героями России, которые можно скачать, чтобы оформить выставки в школе или вузе.

Проект из 20 новелл можно увидеть на всероссийской выставке «Герои спецоперации» в Историческом парке «Россия - моя история»: погрузиться в истории подвига гвардии старшего сержанта Юрия Нимченко, чей экипаж отстаивал дамбу Северо-Крымского канала и за 40 минут уничтожил 6 танков и 3 БТР; полковника Владимира Жоги, спасшего мирных жителей Волновахи ценой собственной жизни, и других. Выставка в Историческом парке «Россия - моя история» в Новосибирске дополнена информацией о подвигах героев спецоперации из Сибирского федерального округа.

В Историческом парке «Россия - моя история» выставку дополнили информацией о подвигах героев спецоперации из Сибирского федерального округа. Фото: портал Университет «Синергия»

Выставка в Историческом парке «Россия - моя история» (ул. В. Старощука, 24) открыта по 30 апреля. Вход свободный.

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