В Новосибирске обсудили возможности возрождения семейных ценностей

Круглый стол «Наши ценности: возрождение образа семьи» прошел в региональном правительстве. Фото: Катерина СКАБАРДИНА

Сообщество «Лидеры сегодня» при содействии региональных и федеральных властей презентовало проект «Наши ценности: возрождение образа семьи». Круглый стол по его обсуждению прошел в Большом зале правительства Новосибирской области. Его цель: поддержать президентский указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В обсуждении приняли участие представители государственных и общественных организаций Сибирского федерального округа и Совета Федерации Федерального собрания РФ. Сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир Городецкий передал собравшимся приветственное обращение председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко.

Мероприятие посетили более 100 человек. Фото: Катерина СКАБАРДИНА

Почетный гость круглого стола актриса, сценарист, член Союза писателей, лауреат Бунинской премии, участница третьего Евразийского женского форума под руководством Валентины Ивановны Матвиенко Нина Пушкова отметила инициативность работы сибиряков.

- Проект, который реализуется сегодня в Новосибирске, по сути выполняет государственную задачу, и я очень рада, что инициатива идет именно из Сибири и получает широкую общественную и государственную поддержку, - подчеркнула Нина Пушкова.

К обсуждению на круглом столе присоединились представители общественных палат Сибирского федерального округа. От Общественной палаты Новосибирской области присутствовали председатель Галина Гриднева, председатель комиссии по поддержке семьи и детства Ольга Тетерюкова, председатель комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Ирина Федорова, председатель комиссии по культуре, духовно-нравственному воспитанию и межнациональным отношениям Светлана Тарасова, председатель комиссии по экологии Ирина Хапко, члены и эксперты палаты.

Председатель Общественной палаты Галина Гриднева напомнила, что дискуссии должны приводить к реальным результатам. Фото: Катерина СКАБАРДИНА

Галина Гриднева отметила важность использования дискуссионных площадок для получения конкретных результатов.

- Общественная палата - это открытая дискуссионная площадка, где проходят обсуждения. Дискуссии - это дело хорошее, но они должны давать конкретные результаты. Институт общественных палат работает на всей территории Российской Федерации, и это большие возможности, - напомнила председатель Общественной палаты Новосибирской области.