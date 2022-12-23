Дед Мороз закоченеет: синоптики сообщили точную погоду в Сибири на Новый год 2023

В сибирских городах новогодняя ночь будет, как всегда, холодной, но без лютых морозов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Канун Нового года уже не горами, а потому многие задаются вопросом, стоит ли его отмечать на улице? Может, мы опять замерзнем или можно без страха прокататься несколько часов на катках? Синоптики рассказали, какая погода в Сибири будет 31 декабря 2022 года.

В Новосибирске ночью получиться выйти на улицу только ненадолго.

— Ожидаем, что 31 декабря будет день умеренно морозный, без осадков. Температура в новогоднюю ночь будет в пределах -15…-20 градусов, в пригороде до -25. Сначала погода должна была быть теплая и с осадками, но из-за возникновения высокого давления прогноз пришлось изменить, — сообщили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По данным Российского гидрометцентра, в новогоднюю ночь в Омской области ждет примерно такая же погода: -14…-19 градусов, солнечно и без осадков со слабым ветром около 2 метров в секунду. Такая же температура будет в Томской и Кемеровской областях, однако 31 декабря не будет светить солнце, небо затянется тучами, весь день и всю ночь будут идти снегопады.

— В Алтайском крае около -16…-18 градусов, ночью — -20…-22 градуса. Пройдет небольшой снег, на дорогах — гололедица. будет дуть ветер 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 12, — сообщили КП-Новосибирск в Алтайском УГМС.

Холодной выдастся ночь в Красноярске. Согласно Росгидромету, 31 декабря в городе будет около -20…-22 градусов днем и -23…-25 ночью. Такой же холод придет и в Иркутск, где термометры покажут около -19…-21 градуса. В восточной Сибири в канун Нового года будет идти снег.

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