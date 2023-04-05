«Залез через балкон, душил игрушкой»: парень переспал с сестрой бывшей девушки - его обвинили в изнасиловании

Парень уверяет, что не бил и не насиловал девушку. Фото: предоставлено близкими Михаила.

23-летний Михаил оказался в СИЗО после секса с сестрой своей бывшей девушки: она обвинила его в изнасиловании. Парень уверяет, все было по обоюдному согласию, более того, именно сестра бывшей и пригласила его в гости. КП-Новосибирск дала слово обеим сторонам конфликта.

СЕКС ВТРОЕМ

- Миша познакомился с Инной* около 2,5 лет назад: она тогда работала в кальянной, там сын ее и встретил. Они стали вместе снимать квартиру, - рассказала КП-Новосибирск мама Михаила. - Мне Инна сразу не понравилась - она все время сидела в телефоне. Еще был такой случай: когда Миша приехал с ней в гости на Новый год, они пошли в клуб. Вернулся сын один. Я стала спрашивать, где Инна. Миша сказал, что не знает - она ушла без него. И буквально через несколько минут мне позвонили знакомые: сказали, что она пьяная забрела к ним во двор, хотела лечь спать на какой-то лавочке. Я вызвала ей такси, машина привезла ее к нам. Мне она потом сказала, что Миша танцевал с другой и она обиделась. Но я не лезла к ним, тем более что сын говорил, что счастлив с ней.

Друзья парня добавляют пикантную деталь этих отношений:

- У Инны есть старшая сестра Оля*. Миша ей нравился, она вешалась на него, а Инне, наоборот, говорила, что он ее не достоин.

Прошлым летом пара распалась.

- Миша нашел у Инны в соцсетях переписку с другим парнем, это стало точкой в отношениях. Инна сразу стала встречаться с другим, а сын говорил, что не может забыть ее, - говорит мама парня.

ПРИГЛАСИЛА В ГОСТИ?

По версии парня, примерно через два месяца после расставания Ольга, сестра бывшей, пригласила его к себе в гости.

- Сын рассказал, что они выпили, но все было спокойно. Сосед Ольги видел, как они выходили покурить, никакого конфликта между ними не было. Под утро у них был секс по обоюдному согласию. Потом они поссорились: Миша толком не успел объяснить, что произошло. Наша версия: Ольга хотела с ним встречаться, но сын отказал и ушел, - предполагает мама Миши.

Парень пошел к двоюродному брату и остался у него. А вечером ему позвонила Инна, бывшая девушка.

- Она попросила встретиться. Сказала, что хочет отдать ключи от съемной квартиры, где они вместе жили. Договорились, что Инна приедет к дому. Когда Миша спустился, внизу уже была полиция, его задержали, - описывает дальнейшие события мама Михаила.

Оказалось, что Ольга написала в полицию заявление об изнасиловании, и Михаила отправили в СИЗО.

- Она живет на первом этаже и заявила, что Миша пробрался к ней через балкон - якобы она забыла закрыть дверь. Потом, по ее версии, сын душил ее игрушкой, насиловал. Но тогда почему же во время осмотра врачи не обнаружили у нее никаких травм? И почему она спокойно курила с Мишей на глазах у соседа и не просила помощи? - не верит обвинению мама парня.

Кто говорит правду в этой истории, предстоит разобраться суду: решения судьи Михаил будет дожидаться в СИЗО. Сестры же не дают комментарии журналистам.

* Имена девушек изменены.

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