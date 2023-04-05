78 ударов ножом: в Новосибирске мигрант убил женщину, которая «нечестно» продала ему иномарку

Вину мигрант признал частично. Фото: Мария НОВИКОВА

Дело о страшной находке в деревне Троицк Коченевского района Новосибирской области дошло до суда. Мигранту из Узбекистана предъявили обвинение в убийстве своей соотечественницы с особой жестокостью. По версии следствия, злоумышленник нанес жертве 78 ударов ножом.

Преступление, обстоятельства которого сегодня начали изучать в Новосибирском областном суде, оставалось нераскрытым девять месяцев. Прошлым летом местный житель отправился в лес, чтобы заготовить веники для бани, и наткнулся на труп в кустах. Это уже был скелет, на котором виднелись лишь золотые зубы. Криминалисты установили, погибшая – 44-летняя женщина. А еще, что ее убили, тело пролежало в лесу с 15 октября 2021 года по 4 июля 2022. Следом установили личность – приезжая. Запросили у мобильного оператора информацию о телефонных разговорах убитой и вышли на 24-летнего мигранта из Узбекистана Сардора Нормахматова.

- Он на своем автомобиле вывез знакомую ему гражданку Узбекистана на территорию Коченевского района, где нанес ей не менее 78 ударов (предположительно ножом – Ред.), - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Мария Шеин.

Что же стало причиной убийства? Нормахматова рассказал, что решил приобрести у землячки старенькую Daewoo Nexia, заплатил сто тысяч рублей, но машину так и не дождался. Тогда решил вывезти нечестную продавщицу в безлюдное место недалеко от автобусной остановки «Деревня Троицк» и разобраться. Автовладелица в категоричной форме отказалась возвращать ему деньги, тогда разъярённый покупатель схватился за нож.

- Почему, как вы думаете, она так поступила с вами - и машину не передала и деньги не возвращала? – поинтересовалась корреспондент КП-Новосибирск у подсудимого. Закрыв лицо руками и демонстративно отвернувшись, Сардор Нормахматов не стал отвечать на вопросы.

На первом заседании гособвинитель огласил подсудимому обвинительное заключение. Вину он признал частично. Потерпевшая – сестра погибшей – в суд не явилась, она живет не в России. За убийство с особой жестокостью мигранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Но пока процесс только набирает обороты. На следующее заседание, которое состоится в мае, планируют пригласить свидетелей.

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