В Новосибирске суд постановил уничтожить 10 кило черной икры

За икру сибиряка оштрафовали и дали условный срок. Фото: Мария НОВИКОВА/стоп-кадр.

На скамье подсудимых Дмитрий Бондарь оказался уже во второй раз. В декабре 2020 он выслушал приговор Первомайского суда. За год до этого – в ноябре 2019 - бойцы ОМОНА скрутили его брата на выезде с территории грузового терминала аэропорта Толмачево после получения очередной партии хорошо законспирированного товара.

- Емкости с черной икрой были замаскированы в партиях пластиковых контейнеров с легально перевозимой красной икрой. Поставки шли в адрес двух коммерческих организаций, которыми руководил 38-летний подозреваемый. В обязанности его 28-летнего брата входило размещение объявлений о реализации деликатесного товара на различных торговых площадках в интернете и поиск покупателей, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Анна Щербакова.

Дмитрий утверждает, что тогда родственник его подставил. Контрабандой младший брат якобы занимался втайне от старшего.

- У него три килограмма нашли дома и в машине один. Он чистосердечное признание написал, попытался всю вину свалить на меня. Испугался, что его посадят, - посетовал Дмитрий Бондарь в разговоре с журналистом КП-Новосибирск.

За первое преступление лишать свободы предприимчивых родственников не стали. Один отделался судебным штрафом, второй - условным сроком. Но вот Дмитрий попался второй раз. Летом он сам решил подзаработать на продаже деликатеса, но попал в разработку оперативников ФСБ. Во время получения товара его задержали с поличным. Диалог попал на оперативную съемку:

- Что это?

- Продукт.

- Какой?

- Похож на икру.

- Черная икра, правильно? Осетровых пород рыб.

Изъятый товар – 10 кило - сотрудники погрануправления отправили на молекулярно-генетическую экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что икра принадлежит семейству осетра амурского, относящегося к вымирающим видам. По подсчетам правоохранителей, водным биологическим ресурсам контрабандист причинил ущерб более чем на полтора миллиона рублей.

- Что послужило мотивом? – задала на заседании вопрос обвиняемому прокурор.

- Финансовые трудности. Проплатил товар, нас кинули, ни суд, ни ОБЭП уже год не шевелится. Вложил все деньги в рыбное производство. Денег не хватало, - ответил Дмитрий Бондарь.

С учетом рецидива преступления, Дмитрию Бондарю грозил реальный срок. На этом в прениях настаивала и гособвинитель. Она предложила отправить его в колонию общего режима на два с половиной года. Но суд учел раскаяние контрабандиста, а также, что он один воспитывает сына-подростка.

- Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года – зачитал судья свое решение.

Закон бизнесмен пообещал больше не нарушать. И контрабандой икры не заниматься. Изъятые у него 10 килограммов деликатеса после вступления приговора в законную силу судья постановил уничтожить.

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