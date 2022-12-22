Папа Малифисенты и рогатый с бубном: Деды Морозы со всей России встретились у ёлки Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Красный проспект Новосибирск покраснел, наконец, в буквально смысле. Нынче у города особый титул – Новогодняя столица России. По такому случаю слетелись сюда седовласые старики в ярких шубах. Дело серьезное – Всероссийский съезд Дедов Морозов! Прибыли из разных городов и пошли шествием по главной улице города.

Дедушка показывает остальным — идем прямо, по Красному проспекту. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Тут, конечно, надо понимать: длиннобородые не сами организовались колонной. Дедушек собирали и наставляли организаторы праздника во главе с новосибирским Департаментом культуры.

Попробуйте сосчитать Дедов Морозов на этой фотографии. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Готовились к этой акции – с прошлой зимы. И вот, случилось – дедушки вышли на площадку у кинотеатра Маяковского. Местная, малышня, конечно, в восторге. Одного-то деда увидишь – и радуешься. А тут – счастье в седьмой степени.

Дедушки охотно позировали и поздравляли всех с наступающим. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

И не только дети довольны. Дедов облепили местные бабушки. Пенсионерки, кажется, заранее тренировались делать селфи и поджидали красношубых.

Счастливы и взрослые, и дети. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

На улице – не Мальдивы, дует ветер. А зрителям – все нипочем, льнут к дедам и щелкают смартфонами.

Смешались в кучу Деды Морозы, дети и их родители. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Да и фотографы наяривают. Их тут собралось, как на пресс-конференции с Филиппом Киркоровым.

Борода, как и костюмчик, должна сидеть. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

А «Комсомольская правда» явилась на парад с «секретным оружием» - собственной штатной Снегурочкой. Вообще-то, наша длинноногая красавица – специальный корреспондент КП-Новосибирск Анна Пашагина. Но в этот день примерила снегурочий костюм.

Наша Аня Пашагина нашла в толпе своего дедушку. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Морозы, завидев Анну, оживились, стали бороды поправлять.

- Извините, я дедушку потеряла. Может быть, я ваша внучка? – с детской непосредственностью обращается спецкор к отбившемуся от стаи морозцу. - Дедушка, а можно вас за бороду подергать, - подмигивает Анна.

Потом Снегурка наша рванула в самую дедморозовую гущу. Фотографы стали бойчее прежнего затворами щелкать. А несколько дедушек пожелали нашу Анну увнучерить.

Самые необычные Деды Морозы — один с рогами, другой — с бубном. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В пять вечера красная колонна двинулась шествием. Во главе – самые колоритные. Дедушка с длинными, как у Малифисенты рогами, Дед Мороз с бубном вместо посоха… На пару они нам точно чего-нибудь хорошего наколдуют и нашаманят.

Поднялся ветер и стало холодать… Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Дедушки прошли по проспекту, насквозь – через Первомайский парк, по улице Ленина. Хотите верьте, хотите нет, но пока двигалась колонна, подул снежный ветер. Не суровый, но вполне уверенный. Как бы намекая, что гости съезда зиму с собой привезли.

Зрители у НОВАТа. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Финишировала колонна на площадке перед НОВАТом. Причем, пока шли, колонна все росла, и росла. Люди видят такое чудо, и идут следом.

IMG_1512 В танце кружились Снегурочки.

Фото Вадим АЛЕКСЕЕВ

Около Оперного – сцена. Пришли дедушки – начался концерт. Статные дедушки больше позировали, стоя по кроям сцены. А на ней самой танцевали молодые «морозята» и многочисленные Снегурочки – да, у нашей Ани тут возникли конкурентки.

из якутии

— Тепло ли тебе, девица?

Фото Вадим АЛЕКСЕЕВ

Ведущие, наконец, раскрыли тайну «папы Малифисенты». Он, оказывается, – якутский волшебник Чысхаан. А мэр Анатолий Локоть под одобрительные крики зрителей объявил, что с этого дня Новосибирск и становится новогодней столицей.

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