«Рука повисла зигзагом, у дочки шок, а врача нет!»: 10-летняя гимнастка сломала руку на соревнованиях в Томске

Девочка делала упражнение и упала. Фото: скриншот из видео

В Томске 10-летняя Эмма Тюхкий (данные и фото публикуем с согласия родителей — Прим. авт.) сломала руку на соревнованиях по спортивной гимнастике. ЧП произошло днем 22 декабря в школе олимпийского резерва.

- Дочка занимается гимнастикой с трех лет. У нее были травмы, но не значительные. Сегодня она сдавала на третий взрослый разряд. Показала программу на бревне, брусьях, а вольные упражнения были последними, - рассказала КП-Новосибирск Елена, мама Эммы.

По словам женщины, дочка выступала последняя. Приступив к выполнению вольных упражнений девочка делает прыжок и… ломает руку. Женщина снимала выступление ребенка на видео и момент ЧП тоже попал в кадр. Видно и слышно, как после неудачного прыжка девочка кричит и с ужасом смотрит на свою руку.

- Ей тут же приложили холод, лангетку поставили, но врача на месте не было! Я начала вызывать скорую, а мне говорят, что бригад нет свободных. У Эммы рука повисла зигзагом, у нее болевой шок, а врача нет!, - рассказала КП-Новосибирск Елена, мама девочки. – Мне пришлось звонить в полицию, и только после этого через 30 минут приехали врачи!

Эмме сделали рентген и забрали на операционный стол. Как говорит Елена, дочке будут делать репозицию костей. Врачам предстоит собрать руку школьницы — перелом сложный в двух местах.

- В больницу приезжала полиция. Они взяли с меня объяснение, и я им видео скинула, как все произошло. А еще показала, сколько раз я звонила в скорую, - добавляет Елена.

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