«Это химия, своеобразная магия!»: заводчанин рассказал, чем занимаются в гальваническом цехе «Электросигнала»

Сотрудники цеха гальванического покрытия завода «Электросигнал». Фото: Предоставлено заводом «Электросигнал»

В советские времена новосибирский «Электросигнал» знала вся страна. Здесь выпускали радиоприемники и легендарные телевизоры «Изумруд». Это один из старейших заводов города и один из немногих, где сумели сохранить производство, традиции и опытных специалистов. В гальваническом цехе работают не только с собственной продукцией: помогают и сторонним организациям, ведь у завода есть оборудованные площади, все необходимые материалы, а главное - умелые руки.

Что такое гальваника и для чего она нужна, «Комсомольской правде» рассказал начальник цеха гальванического покрытия Игорь Бушаков.

АЛЬТЕРНАТИВА ДОРОГИМ МЕТАЛЛАМ

Всего в цехе гальванического покрытия завода «Электросигнал» три участка. Первый - одноименный участок гальванических покрытий, которые нужны для придания металлу определенных свойств: прочности, антикоррозионности, электропроводности.

Гальваника была изобретена как альтернатива дорогим металлам несколько веков назад. Ее идея в том, чтобы использовать электричество для покрытия изделия тонким слоем другого, более дорогого металла, например золота или серебра. По сути это процесс осаждения металлов на определенной поверхности в растворе электролита под действием электрического тока.

Гальванические покрытия применяются в бижутерии, когда изделие из недорогого сплава покрывают тонким слоем золота или серебра. В электротехнике латунные или бронзовые детали покрывают тонким слоем золота для повышения электропроводности. Для того чтобы защитить изделия от коррозии, сталь покрывают цинком, для морской среды - кадмием. А детали механизмов, которые подвергаются механическому воздействию, для продления срока их службы никелируют. Для стали, меди, алюминия применяют различные гальванические и химические покрытия из сплавов на их основе.

- Все перечисленное применяется в нашем цехе. Гальваническое производство считается вредным, поэтому все работы проводятся согласно трудовому законодательству со всеми необходимыми мерами защиты, - объясняет Игорь Бушаков.

«КОНТРОЛИРУЕМ ПО СОВЕТСКИМ ГОСТАМ»

Второй участок цеха - малярный. На детали с гальваникой здесь наносят лакокрасочные покрытия. Для этого используют окрасочные камеры. Опытные работники участка окрашивают различными видами лаков и красок детали из алюминия и стали, дерева и оргстекла. Кроме самой окраски, на участке выполняется и маркировка уже окрашенных деталей - нанесение на них различных надписей, символов и знаков.

А третий участок появился относительно недавно, когда произошло объединение цехов. Раньше на заводе был отдельный цех по производству печатных плат. После объединения он стал третьим участком гальванического цеха.

- Фактически здесь производят платы от порезки листа исходного материала и до конечного продукта, печатных плат, которые применяются в наших изделиях. Печатные платы - довольно специфическая, сложная продукция, требующая при ее производстве от работников хорошего владения многими профессиональными навыками и полного понимания происходящих процессов, - уточняет начальник цеха.

РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Гальваника - процесс достаточно устоявшийся. Существуют научные институты, лаборатории, где работают над новыми растворами. Но в основном используются покрытия по методикам, отработанным годами.

- На повышение качества сейчас больше работают добавки, присадки, которые улучшают конечное качество изделий, вплоть до увеличения срока их эксплуатации. Гальваника не может быть скучной - это химия, своеобразная магия! Мы используем растворы, которые изготавливаем сами: закупаем химию и следуем рецептуре. Готовые растворы больших объемов, чем необходимо для покрытия деталей, не используем - не считаем целесообразным, выгодным. Это в итоге получается дороже, - рассказывает Игорь Бушаков. - Бывает, приходится менять технологию покрытия, если по классической рецептуре в ней используется материал, который больше не производится. Тогда совместно с отделом главного технолога ищем замену или подбираем другую технологию. С начала 2022 года сложностей с материалами стало намного больше, но нас очень выручает заводской отдел снабжения, своевременно обеспечивая все участки цеха необходимыми материалами.

На третьем участке гальванического цеха производят печатные платы. Фото: Предоставлено заводом «Электросигнал»

«ВЫБИРАЛ МЕЖДУ ДВУМЯ ЗАВОДАМИ»

Завод «Электросигнал» славится трудовыми династиями. Но Игорь Бушаков к таковым не относится. Говорит, вопрос: «А кто у тебя работает на заводе?» - слышал очень часто, потому что для большинства коллег завод - это второй дом, где работали родители, потом они сами, сюда же нередко приводят и своих детей.

- На заводе у меня нет никого из родственников - только отец здесь практику проходил, когда учился в институте. Я сюда пришел после армии - решил искать работу по специальности. У меня тогда был выбор между двумя заводами: «Луч» и «Электросигнал». Посетил заводские производства. Здесь производство готовилось к реконструкции, что и подкупило. А на «Луче» все было совсем печально даже по первому впечатлению, - вспоминает Игорь Бушаков.

Химия всегда была ему по душе, он окончил электромеханический факультет НГТУ по специальности «технология электрохимических производств», поэтому и работа технологом на заводе тоже затянула. После 12 лет в отделе главного технолога Игоря Бушакова назначили начальником гальванического цеха.

«ГОТОВЫ ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ»

Многие работники цеха начали свой трудовой путь на заводе много лет назад, кто-то еще во времена СССР. Только в этом году ушла на пенсию Галина Ивановна Казаченко, отработавшая здесь без перерывов более 50 лет. На участке печатных плат трудится сверловщик Раиса Семеновна Картополова. Ее стаж - более 46 лет: за это время она освоила несколько смежных профессий. Гальваник этого участка Ирина Ивановна Иосько несколько лет назад передавала свой опыт Олесе Юрьевне Дорофеевой, которая сегодня является профессиональным гальваником, способным качественно выполнять многие операции по производству печатных плат. Мастер участка Валентина Ивановна Катиба в 1976 году пришла в цех кладовщиком, в 1980-х годах перевелась в другой цех, где доросла до старшего мастера и уже в этой должности вернулась в гальванический цех.

Пришедший всего год назад учеником без опыта Владимир Львович Халиф с помощью своих наставников Александра Петровича Тычинского и Павла Борисовича Найденкина за это время освоил профессии прессовщика, штамповщика и оператора станка ЧПУ.

Несколько десятков лет трудятся в цехе маляры Галина Михайловна Маркелова и Нина Васильевна Файда, освоившие за это время технологию покраски практически любыми применяемыми красками.

«Бывших гальваников не бывает» - так любит говорить кладовщик цеха Ольга Васильевна Андреева, проработавшая в гальваническом цехе более 20 лет. Так считает и Надежда Александровна Ломоносова: в 1990-х годах она устроилась на завод лаборантом, затем стала гальваником, а сегодня работает инженером-технологом цеха. Любые из имеющихся в цехе гальванических покрытий профессионально наносят пришедшие в свое время с других заводов Оксана Геннадьевна Бедарева и Яна Николаевна Понизько.

- Коллектив у нас дружный, сплоченный. Это талантливые люди, которые умеют работать и готовы делиться своим опытом с другими, - добавляет Игорь Бушаков.