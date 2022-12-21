Под напряжением 3000 вольт: железнодорожник в канун Дня энергетика рассказал о своей работе

Ближе к небу: электромонтеры за работой. Фото: Предоставлено героем публикации

Железнодорожники всегда отличались особым складом характера: неравнодушием и желанием делать больше, чем требуется по должностной инструкции. Сегодня расскажем о начальнике районной контактной сети Новосибирской дистанции электроснабжения города Оби Андрее Фомочкине. Почему вместе со своей командой он помогает горожанам даже в неурочное время? Об этом - в нашем материале.

Команда дистанции электроснабжения работает с применением особой электроизолированной вышки. Фото: Предоставлено героем публикации

«В ГРОЗОВОЙ СЕЗОН СПАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ»

В обязанности Андрея Фомочкина входят организация обслуживания контактной сети и обеспечение бесперебойного движения поездов на участке от Чика до станции Новосибирск-Западный, станции Клещиха. Нередко бывают ночные вызовы, приходится работать и по выходным. Напряженность работы зависит от погодных условий, времени года.

- В грозовой сезон спать спокойно не приходится - практически постоянно сидишь на телефоне или дежуришь на участке. Во время морозов, когда температура опускается ниже 30 градусов, тоже ведется круглосуточное дежурство непосредственно на месте работы, - рассказал «Комсомольской правде» Андрей Фомочкин.

А в прошлом году команде дистанции электроснабжения практически каждые летние выходные приходилось выезжать на перегон Чик. Там воры снимали чугунные грузы с линий электропередачи, из-за чего провода теряли нужное натяжение, вследствие чего мог произойти излом токоприемника. Изловить воров в конце концов удалось, но они отделались только штрафом 50 тысяч рублей, а железнодорожникам пришлось заменить все грузы на железобетонные.

Таких ситуаций немало. Работа требует собранности, быстрой реакции. Андрей говорит, на дистанции работает и его отец, поэтому был готов к такому с детства.

ПОМОГАЯ ЖИТЕЛЯМ

Коллектив дистанции электроснабжения дружный и отзывчивый. Фото: Предоставлено героем публикации

Отец Андрея Фомочкина - машинист специального самоходного восстановительного подвижного состава, его задача - оперативный выезд на повреждения контактной сети. С отцовской подачи сына отправили по целевому направлению в Тайгинский техникум железнодорожного транспорта, расположенный в городе Тайга Кемеровской области. После учебы Андрей отслужил в армии, вернулся в дистанцию, где работал электромонтером контактной сети и заочно учился в НГТУ на факультете энергетики по направлению «электроэнергетика и электротехника». Со временем дорос до должности старшего механика, после стал начальником.

- Мне эта сфера нравится: не в офисе весь день за компьютером, а на линию выходишь и в дождь, и в морозы. В то же время работаешь с бумагами и людьми, - объясняет начальник района контактной сети на станции Обь Новосибирской дистанции электроснабжения.

В его подчинении 15 человек: один электромеханик, два старших электромеханика, электромонтеры и два машиниста. Коллектив дружный, слаженный и неравнодушный. Готовый, если нужно, вместе с начальником работать даже после окончания смены.

Команда Андрея Фомочкина монтировала освещение остановочной платформы Пригородный Простор и подход к ней. После обращений жителей Андрей принял участие в строительстве отдельной линии, чтобы осветить подход к остановочной платформе Аэрофлот. Этот участок находится в ведении муниципалитета, но железнодорожник не отмахнулся, ведь безопасность людей превыше всего.

На станции Новосибирск-Западный тоже позаботился о горожанах: лампочки Ильича заменил на светодиодные. Стало светлее и комфортнее. На участке привокзальной площади города Оби по просьбе администрации помог и убрал высоковольтные линии с общественных территорий. Буквально на прошлой неделе вместе с командой всю ночь работал на установке на привокзальной территории станции Оби большого красивого старинного паровоза: убирали все свои коммуникации, чтобы была возможность монтажа электрики, а по весне установят на паровозе подсветку.

ОДИН ИЗ САМЫХ ОПАСНЫХ

Андрей Фомочкин старается по возможности больше времени проводить с женой и детьми. Фото: Предоставлено героем публикации

Труд электриков на железной дороге - один из самых опасных: связан с высотными работами, напряжением, к тому же дорога - зона повышенной опасности. Сотрудники дистанции электроснабжения проводят осмотр, ремонт, монтаж и замену электроэлементов прямо под напряжением 3000 вольт, с применением электроизолирующей вышки. Перед выходом на смену проходят контроль трудовой дисциплины, а в течение года постоянно обучаются, регулярно подтверждают квалификацию.

По словам Андрея Фомочкина, благодаря работе он стал ответственнее и коммуникабельнее, ведь приходится много общаться с потребителями, коллегами, коллективом, решать проблемы и задачи.

Лучший способ отдохнуть для него - это дача и баня. Старается проводить побольше времени с женой и дочкой с сыном. Сына три раза в неделю водит на вольную борьбу. Пока ребенок выпускает пар на татами, сам занимается в тренажерке.

На вопрос о том, какой человек не приживется в коллективе энергетиков-железнодорожников, отвечает:

- У нас не приживется тот, кто не понимает цикл и всю опасность нашей работы. Нам не нужны простые теоретики, отучившиеся для галочки, но совершенно не умеющие применять свои знания на практике. Железная дорога таких не терпит!