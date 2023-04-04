«Прыщи будут, мучиться в корчах будет»: как устроен в России бизнес магов и экстрасенсов

В год россияне тратят на услуги магов и предсказателей около 2 триллионов рублей Фото: Виктория МИНАЕВА

В год россияне тратят на услуги магов, астрологов и предсказателей около 2 триллионов рублей! Цифры не официальные: «колдовские» доходы регистрируют немногие. К тому же в век интернета не нужны офисы, благовония и череп на столике. Все чаще доверчивым гражданам достаточно онлайн-общения.

Наш корреспондент решил разобраться, как сегодня устроен магический бизнес и как на стрессах обычных россиян зарабатывают колдуны и ведьмы.

«У ВАС, БАТЕНЬКА, МЕРТВАЯ ТОЧКА»

Для начала я решил изучить чужой опыт. В интернете десятки тысяч эзотерических сайтов. На популярном сайте бесплатных объявлений почти 100 тысяч анкет. Я остановился на «ясновидящей Веронике». Очень уж страничка понравилась: сквозь тьму летят раскаленные камни, тучи, а издалека - свет. Можно сказать, лучи надежды сквозь мрак апокалипсиса.

На сайте Вероника обещала расправиться со всеми человеческими несчастьями. Фото: Скриншот с сайта.

«Снятие порчи, негатива, родового проклятия, венца безбрачия. Любовный приворот. Верну любимого. Воссоединение семьи, отношений. Защита от ссор, несчастий. Устранение соперницы. Обряды на прибыль и удачу», - предлагает Вероника.

Звоню:

- Кажется, на мне порча. Можете снять?

- А как вы поняли, что порча?

- На работу просыпаю, в магазине меня обманывают - продают просрочку, испорченные овощи, - несу откровенную околесицу.

- Так, может, вы просто невнимательный человек? - по-доброму предполагает собеседница.

Ну, думаю, порядочная попалась женщина. Не пытается на деньги развести. Могла же сразу заявить, что на мне страшное проклятие.

- Может, и нет на вас никакой порчи, - продолжает Вероника. И добавляет: - Может, у вас просто стоит мертвая точка.

Тьфу ты! Не знаю, что за точка, но звучит неприятно.

- И что мне делать? Может, карты раскинете да разберемся с этой точкой?

- Гадание на картах Таро стоит 1000 рублей. Но давайте я вам лучше сделаю отливку на воске. За это деньги не беру, - предлагает Вероника.

- Без денег? Конечно давайте, - говорю я и радуюсь. Такое чувство, словно мне достался выгодный промокод.

- Пришлите мне в WhatsApp свои фото, имя, отчество и год рождения.

Отправляю. И через полчаса получаю в ответ другой снимок: расплавленная свечка на тарелочке. Понятно: ясновидица провернула манипуляции с воском, и получилась вот такая «инсталляция».

Такую картинку прислала гадалка Вероника. Фото: Ясновидящая Вероника.

ФОТО ЗАКОПАЛИ НА КЛАДБИЩЕ

- Видели, да? - перезванивает Вероника и заставляет посмотреть на картинку, включив фантазию. - Воск рассказал, что у вас были отношения с женщиной. Не скажу, как давно, но были. Вот она - из воска, с животиком. Не смотрите, что живот такой большой, это не обязательно беременность. А рядом с женщиной - вы. Но вы перевернуты. А еще, смотрите, у вас за спиной человек держит глыбу. Видите?

- Вижу, - соглашаюсь я, хотя в этой восковой скульптуре ни черта разобрать не могу.

- Во-о-от! Это значит, что вам поставили мертвую точку. Это кладбищенская работа: либо ваше фото закопали, либо вещь, - объясняет мне колдунья. - И вы будете постоянно ходить по кругу, у вас закрыты каналы. Так что надо над вами работать. На это уйдет две недели. Процесс состоит из пяти этапов. На каждый этап - одна свеча. Свечи - по 3 тысячи рублей.

Итого ликвидация нежданной проблемы обойдется в 15 тысяч рублей. Вероника пообещала прислать фотоотчеты о ритуалах. А если эти не помогут, провести новые, уже бесплатно. Напоследок колдунья успокоила: если точку убрать, затраты окупятся.

НЕЙРОСЕТЬ РАЗОБЛАЧАЕТ ШАРЛАТАНКУ

Странно, но дар ясновидения не помог собеседнице увидеть подвох. Даже снимок, который я отправлял для магической процедуры, не мой. Он вообще ничей. Фотографию несуществующего мужчины сделала мне нейросеть. Считаю, искусственный интеллект разоблачил шарлатанку. Шах и мат.

Мы отправили гадалке фото несуществующего человека: его «нарисовала» нейросеть. А она не поняла подвоха! Фото: скриншот переписки с ясновидящей

Впрочем, таких Вероник в интернете уйма. Хочешь - денежный канал откроют, хочешь - венец безбрачия снимут. А могут наслать болезнь на злодея-коллегу или, например, соседа. Больше всего предложений для дам: снять венец безбрачия или вернуть мужа в семью предлагает каждый первый.

У одной чародейки я самым серьезным тоном спросил, нельзя ли наслать прыщи на зловредную продавщицу из магазина.

- Можно, - не поняла иронии колдунья. - Прыщи будут, мучиться в корчах будет. Но это дорого. Будет стоить 20 тысяч.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Мужик по имени Илона

Приговоры магам - редкость. Но иногда доходит и до такого. Жительница Коврова - города во Владимирской области - отдала за снятие порчи 2,3 миллиона рублей! Нашла в соцсетях объявление от «гадалки Илоны», обратилась за помощью. И узнала в переписке, что срочно надо избавляться от негативной энергии. «Илона» сначала поскромничала - запросила 5 тысяч рублей. Потом посетовала, что, мол, порча оказалась слишком мощной. А значит, обряды сложнее. И дороже. Снимали порчу почти целый год! Заодно облегчили запасы на банковской карте. Вот только улучшения клиентка не ощутила и написала заявление.

Тут-то и выяснилось, что «гадалка Илона» - мужчина. Александр Золотарев, житель Татарстана.

- На судебном заседании подсудимый вину признал полностью, от дачи показаний отказался. Приговор - 5 лет колонии общего режима, - подводят итог в Ковровском городском суде.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Суд не верит в порчу

Но почему бы не почистить интернет от таких объявлений? Чтобы жулики, вычищая чакры, не вычищали карманы доверчивых жертв. Увы, по закону нет оснований блокировать подобные сайты. Вот портал, на котором продают диплом или фиктивную санитарную книжку, закрыть можно, потому что сама по себе услуга - уголовное преступление. А «снятие порчи» и «предсказание будущего» нарушением закона не считаются.

Вы скажете: «Да это же мошенничество!». Но попробуй-ка докажи. Многие жертвы стесняются того, что их обманули, и не обращаются в полицию. Есть и те, кто свято верит, что им помогли. А бывает, что и заявление написано, но колдуна из интернета не найти.

- До суда такие дела редко доходят, - говорит адвокат Павел Яровой. - Как тут докажешь мошенничество и факт обмана? Например, что раньше на тебе была порча, а ее так и не сняли. Или венец безбрачия. Как это установить? Можно, конечно, усмотреть незаконную предпринимательскую деятельность. Но для того чтобы это обрело статус уголовного дела, необходимо получение довольно большого дохода.

А вот если лечение у «экстрасенса» повлекло ухудшение здоровья, здесь можно говорить о криминальной составляющей. Это может быть как статья 159 УК РФ «Мошенничество», так и статья 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Но в этом случае понадобится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить связь между услугой и угрозой здоровью.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Альтернативное лечение привело к смерти

В Новосибирске у девочки с рождения были серьезные проблемы с сердцем. На дорогостоящее лечение маленькой Сони нашлись деньги из федерального бюджета. Годовалой малютке назначили операцию.

Но к назначенной дате у матери появилось альтернативное решение проблемы: экстрасенс. Чародейка (кстати, обладательница высшего педагогического образования) убедила женщину, что операция не поможет, а спасать девочку нужно народными методами. Мать возила Соню к источнику, чтобы омыть ее «целебной» водой, читала перед девочкой молитвы. И дочка умерла от сердечной недостаточности.

- Я все время ждала какого-то чуда. Считала, что врачи мне не помогут, - плакала на суде мать.

Ей вынесли приговор - полгода исправительных работ за причинение смерти по неосторожности. А вот «лекаря» вызывали на процесс только в качестве свидетеля. И целительница заявила, что не заставляла мать отказываться от докторов, просто предложила альтернативу. От наказания знахарка ускользнула. А если бы проворачивала обряды сама, могла бы и срок получить.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Кто ведется?

- Чем ниже уровень образования, культурный уровень человека, чем сложнее ситуация в его жизни, тем скорее он обращается к силам, в которые обычно не верит, - объясняет психолог Людмила Полянова. - Все эти липовые колдуны, как правило, наживаются на горе людей. Если человек в отчаянии, если ситуация безвыходная, неизлечимая болезнь, у него просто вытягивают все средства.

Почему же не пойти к дипломированному психологу? У специалистов есть ответ.

- В кабинете профессионала надо будет поработать самому, постараться измениться. А тут все просто: заплатил деньги и жди результата. У магов всегда будут клиенты, потому что люди идут за легким решением, - считает Нина Ковалюнас, преподаватель факультета психологии Самарского университета имени академика С. П. Королева.

Вот неполный перечень услуг, которые предлагают колдуны всех мастей.

Поставка заряженной воды - от 200 руб./л

Гадание на будущее - от 500 руб./сеанс и один вопрос

Приворот - от 1000 руб.

«Черный» приворот - от 6000 руб.

Отворот - от 1000 руб.

Отворот на кладбищенской земле - от 4000 руб.

Снятие порчи - от 800 руб./сеанс (необходимо не менее трех сеансов)

Гармонизация - от 2500 руб.

Общение с умершими - от 4000 руб./сеанс

Чистка ауры или помещения - от 7000 руб.

Изгнание вредоносной сущности из человека - от 5000 руб.

Замена матрицы судьбы - от 50 000 руб.

Проклятие - от 15 000 руб.

«Черное» проклятие - 50 000 - 100 000 руб.

Снятие кода смерти - от 100 000 руб.

Вызов и закрепление за человеком демона-хранителя - от 200 000 руб.

Впрочем, реальная сумма зависит только от платежеспособности клиента. Человека будут запугивать и водить за нос до тех пор, пока не опустошат его кошелек.

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