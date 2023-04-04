«Дети стояли рядом и смотрели»: драка подростков у школы в Новосибирске попала на видео

Дерущиеся подростки попали на видео. Фото: Надежда КАСЬЯНОВА

Появилось видео драки, которую устроили подростки в микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске. Потасовка, случившаяся недалеко от школы №179, попала на камеру одного из жильцов дома по улице Часовая, 9. Позже очевидец обнародовал запись в группе «На ОбьГЭСе».

Судя по кадрам видео, сначала школьники что-то бурно обсуждали. Потом двое подростков вышли вперед, а остальные отошли в сторону. В драку никто не вмешивался — дети смотрели на потасовку и не пытались разнять дерущихся.

По словам очевидицы, она прикрикнула на школьников, чтобы те прекратили, но ее никто не послушался. В МВД КП-Новосибирск сообщили, что заявление в полицию не поступало.

— По выявленной публикации сообщение зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка. Обстоятельства и участники произошедшего устанавливаются, — пояснили в полиции.

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