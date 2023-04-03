Четыре дня в тылу врага: погибший на СВО сибиряк Дмитрий Пак спас 16 человек

Капитан спецназа вывел бойцов из тыла врага. Фото: Предоставлено Иннокентием Паком

Житель Новосибирской области Дмитрий Пак награжден орденом Мужества за подвиги, совершенные на СВО. Награда была вручена семье героя, ведь сам Дмитрий погиб. Он трижды спасал товарищей во время боевых действий. Первый случай достоин учебника или повести. Произошел он в засаде ВСУ - офицер вытащил из-под огня раненых, скрылся с ними в тылу врага и через четыре дня вывел бойцов к своим. 5 мая 2022 года Дмитрий погиб - прикрыл своим телом рядового и радиста. О том, как родителям удалось вырастить героя в четвертом поколении и за что он заслужил орден - в материале КП-Новосибирск.

Будущий капитан спецназа родился в семье потомственных офицеров. Фото:Предоставлено Иннокентием Паком

ЧЕТВЕРО СУТОК В ТЫЛУ ВРАГА

Будущий капитан спецназа Дмитрий Пак родился в семье потомственного военного: его прадед прошел Русско-Японскую войну, дед сражался в Великой Отечественной, отец Иннокентий Пак прошел Афганистан. После школы Дмитрий Пак поступил в НВВКУ. В 2013 году продолжил службу в 24-ой гвардейской отдельной бригаде специального назначения в звании старшего лейтенанта. Уже через год началась боевая биография: были командировки и в Сирию, и в Ливию, и в ДНР, и в ЛНР.

В день начала СВО 24 февраля 2022 года капитан Дмитрий Пак находился в составе колонны бронетехники. В районе 16-го километра от Чернигова он с товарищами попал в засаду ВСУ.

- По команде командира батальона наши начали отходить. Бой к этому времени шел около 40 минут, при отходе мой сын увидел подбитый автомобиль своей колонны, внутри - трое раненых солдат. Пока перетаскивали их в свои бронеавтомобили «Тигр», два танка противника перекрыли дорогу и открыли огонь, - рассказал КП-Новосибирск Иннокентий Пак, отец Дмитрия.

Дмитрий Пак окончил НВВКУ и стал офицером 24-й отдельной гвардейской бригады спецназначения. Фото:Предоставлено Иннокентием Паком

Под огнем офицер принял решение развернуться и скрыться на «Тиграх» в лесу, углубившись в тыл противника. Группа из 13 человек на двух бронеавтомобилях оторвалась от преследователей, однако вскоре в автомобилях кончилось топливо, и их пришлось бросить.

Вскоре Дмитрию пришлось вернуться к брошенной машине за картой - ее в спешке оставили. Забирал он ее под прицельным огнем, но все обошлось, и офицер догнал группу наших бойцов. Затем в течение четырех суток группа капитана Дмитрия Пака без еды и минимального количества боеприпасов шла через тыл противника. Им удалось вернуться к своим без потерь.

- Выйти из такой ситуации да еще и с ранеными удалось лишь благодаря мужеству и силе духа. В начале апреля Дима позвонил, описал случившееся. Говорит, один из бойцов, которых он спас тогда, подошел и сказал: «Товарищ капитан, вы для меня второй отец. Спасибо вам». Дима тогда признался, что до сих пор, когда вспоминает об этом, у него дрожат руки и ноги в коленях, - поделился отец героя Иннокентий Пак. - Я ему ответил: «Сын! Твой поступок достоин восхищения. Теперь твои подчиненные будут знать, какой у них командир, и пойдут за тобой куда угодно, потому что ты их не бросишь и на верную гибель просто так не отправишь».

Капитан Дмитрий Пак вывел 13 человек из засады ВСУ. Фото: Предоставлено Иннокентием Паком

ПРИКРЫЛ СОБОЙ ДВУХ РАНЕНЫХ

В конце марта 2022 года в районе Кременного капитан Дмитрий Пак участвовал в захвате опорного пункта противника, командуя одной из групп спецназа. Три группы спецназа при поддержке пяти танков застали ВСУ врасплох и захватили оружие и боеприпасы, в том числе ПТРК "Дживелины", которые были захвачены первыми в бригаде и в группировке. Вскоре капитан Дмитрий Пак снова спас товарища:

- В апреле 2022 года в районе Ямполя сын по радиостанции услышал о том, что солдат Ангыр Ооржак был тяжело ранен в бою. Сослуживцы вспоминают: рискуя жизнью под огнем противника, Дима вынес Ангыра с поля боя и помог направить его в госпиталь. К сожалению, по дороге солдат погиб, - уточнил КП-Новосибирск Иннокентий Пак.

Капитан Дмитрий Пак ездил в командировки и в Сирию, и в Ливию, и в ДНР, и в ЛНР. Фото:Предоставлено Иннокентием Паком

Последний подвиг Дмитрий Пак совершил в ночь на 5 мая 2022 года. Офицер оказался в составе штурмовой группы из разведчиков спецназа, которая должна была переправиться через реку Северский Донец, занять господствующую высоту и вести наблюдение. За ними должны были переправиться разведчики мотострелковой бригады, танкисты и десантники ВДВ.

- После очередной высадки десанта противник открыл огонь по переправе «Градами», минометами и двумя танками прямой наводкой. Сын был тяжело ранен, но своим телом успел прикрыть двух солдат и спас им жизнь. Однокашник и друг майор Феофилов вынес Диму с поля боя, несмотря на свое ранение. Он рассказал, что мой сын не чувствовал ни левой руки, ни левой ноги. Его везли в полевой госпиталь за 60 километров от передовой. От большой потери крови Дима скончался уже на пороге госпиталя, - описал события тех дней отец офицера подполковник Иннокентий Пак.

Капитан Дмитрий Пак погиб 5 мая, прикрыв двух сослуживцев. Фото: Предоставлено Иннокентием Паком

Прощание с капитаном 24-й отдельной гвардейской бригады спецназначения Дмитрием Паком прошло 12 мая 2022 года. Героя похоронили с воинскими почестями, с ним пришли проститься более 300 человек. В родной школе № 2 «Спектр» открыли памятную доску. За свои подвиги Дмитрий Пак был представлен к ордену Мужества посмертно. 10 июля 2022 года семья погибшего капитана Дмитрия Пака получила награду. В Бердске у него остались жена и двое маленьких детей.

- Дима приводил своего сына в часть. Однажды сын с гордостью сказал мне, что «твой внук Сережа тоже хочет стать офицером». Это будет уже пятое поколение офицеров в нашей семье, - добавил отец погибшего героя Иннокентий Пак.

Дмитрий Пак был офицером в четвертом поколении, его сын хочет пойти по стопам героя. Фото: Предоставлено Иннокентием Паком

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