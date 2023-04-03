«Вот я был, и вот меня не стало»: филологи разгадали, о чем на самом деле пел Горшок

Филологи уверяют: песни Горшка похожи на поэзию Пушкина. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Первые серии «Короля и Шута» вызвали у поклонников неоднозначные эмоции. Вдова Михаила Горшенева и вовсе раскритиковала сериал.

- Там идет явная пропаганда наркотиков. Моя семья, мои дети - все мы не считаем своего Мишу, простите, наркоманом-ублюдком, каким его выставили. Он творческая личность. Он любил свое дело. Он вкладывал всю душу и в семью, и в творчество, - заявила Ольга Горшенева.

А о чем это творчество? Мы попросили кандидата филологических наук, доцента кафедры филологии факультета гуманитарного образования Новосибирского государственного технического университета Владимира Угрюмова проанализировать песни, звучащие в сериале.

УМИРАТЬ ОН НЕ ХОТЕЛ

Начинается сериал с хита «Короля и Шута» - «Разбежавшись, прыгну со скалы». По сюжету пьяный Горшок, спев ее, поднимается на крышу: режиссер явно намекает, что музыкант хочет покончить с собой. Филолог Владимир Угрюмов считает, авторы сериала нагнали жути, а песня-то совсем не о самоубийстве:

- У «КиШ» понятие смерти уничижается, когда повтор «Разбежавшись, прыгну со скалы: вот я был, и вот меня не стало» встречаешь в тексте третий или четвертый раз. Это намеренный прием, чтобы смерть перестала удивлять. Ни о каком самоубийстве в песне речи не идет, а обыгрывается известная рок-н-ролльная тема «остановите Землю, я сойду», то есть желание выйти из сковавших героя обстоятельств и забыть про них. И слова «быть таким, как все, с детства не умел» говорят о том, что человек привык бороться. И песня эта - про силу и желание жить, бороться, а не про суицид. Примерно такой же мотив мы можем найти у Высоцкого: «А он всегда был спорщиком, припрут к стене - откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется».

СТРАШИЛКИ, КАК У КЛАССИКОВ

Песня «Лесник» в сериале стала спасительной: по сюжету музыканты сыграли ее, чтобы отвлечь людей и предотвратить потасовку в клубе. Вместо драки народ подпевал:

- И волки среди ночи завыли под окном.

Старик заулыбался и вдруг покинул дом.

Но вскоре возвратился с ружьем наперевес:

«Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес!»

- В песне путника скармливают волкам. Но тут метафора глубже. Судя по сюжету фильма, песня сама стала «жертвой», чтобы уберечь людей, то есть ее и скормили толпе, - объясняет филолог.

Еще одна страшилка в фильме - песня «Медведь»: мелодию Горшок играет другому фронтмену группы Андрею Князю и своей девушке. Сначала в ней нет слов, а потом рождаются такие строчки:

- Моя судьба мне неподвластна,

Любовь моя, как смерть, опасна!

Погаснет день, луна проснется,

И снова зверь во мне очнется!

- Тут хорошо выбрана балладная интонация, свойственная романтикам: в Средние века у трубадуров были похожие песни. А еще мне это напомнило «Песни западных славян» Пушкина - там описываются Закарпатье, вампиры, утопленники. Примерно такая же атмосфера в песне «КиШ», - считает Владимир Угрюмов. - Почему появляется такой уход в сказку? Некоторые думают, так музыкант хочет нас напугать. Но в сказке больше добра, чем в жизни. И любой сказочный вампир добрее, чем реальный подлец. Вот и уводит певец нас в этот иллюзорный мир - не такой уж зловещий, как его принято считать.

ВСЕ НЕ ТО, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Не обошлось в сериале и без знаменитого «Гимна Шута»: он звучит, когда на радио читают сообщение группы о том, что она запрещает трансляцию своих песен.

- Искренне прошу: смейтесь надо мной,

Если это вам поможет!

Да, я с виду шут, но в душе король,

И никто, как я, не может!

- Образ шута в литературе всегда с двойным дном: его не надо понимать буквально, за словами всегда кроется другой смысл. Так и в песнях «КиШ»: все не то, чем кажется. Не прыгнуть со скалы, а бороться, карабкаться. И образ Горшка намного глубже, чем кажется: не надо воспринимать его только как шута, - добавляет Владимир Угрюмов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первое откровенное интервью вдовы Михаила Горшенева о сериале «Король и Шут»: «Мне больно. Хочется выключить его и забыть»

Вдова Горшка потребовала извинений от создателей сериала «Король и Шут» (подробнее).

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Ляпы в сериале «Король и Шут»: Как жена чуть не поссорила Горшка с Князем (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber