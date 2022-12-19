В этот Новый год новосибирцы не замерзнут! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31 декабря 2022 года для новосибирцев будет по-настоящему праздничным днем. На Новый год синоптики не обещают сильных морозов, от которых город устал за декабрь.

— В последние пять дней месяца мы ожидаем, что температура воздуха снизится ночью до -23…-28 градусов, днем — до -17…-22 градусов. 31 декабря ожидается, что показатели останутся в этих же пределах. Высокая вероятность снегопада, как в большинстве дней третьей декады, — сообщили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Декабрь в Новосибирской области оказался непредсказуемым: например, в начале месяца не дал сбыться прогнозам синоптиков Сибирский антициклон, из-за которого неделю не выпадал снег. Сейчас, по словам метеорологов, ситуация стабилизировалась.

Долгосрочные прогнозы от погодных сервисов совпадают со словами новосибирских синоптиков.

Так, по данным «Яндекс.Погоды», 31 декабря будет пасмурное небо и слабый ветер, температура -12 градусов, а ночью -11. Согласно сайту «Ну и погода», 31 декабря будет -13…-15 градусов. А сайт «Метеовести» обещает погоду теплее: днем около -7, ночью -10 градусов, при этом будет идти снег.

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