От показательного сожжения до гигантских трат: как менялись новосибирские елки за последние 120 лет

Как вам эволюция елки? Фото: предоставлено музеем города Новосибирска/ Иван МАКЕЕВ

Большие, наряженные, пушистые и не очень - были времена, когда их ставили дома в угол подальше от окон, чтобы никто не увидел. В другое время вместо елок горожане наряжали фикусы. История главных новогодних площадок города тоже витиеватая: их переставляли с места на место, делали из праздника современный «Технопром» и вешали на дерево маленьких космонавтов. О том, как менялись времена, КП-Новосибирск расспросила Константина Голодяева, сотрудника Музея Новосибирска.

ХОРОВОД В ПОЖАРНОМ ДЕПО

История новосибирских елок началась в 1898 году. Это был неожиданный эксперимент. Никаких планов и сценариев на 80 листов и тем более Дедов Морозов. Первый праздник для детей в поселке Новониколаевском организовали на деньги, собранные семьей Аполлинария Горлова и первого поселкового священника Посельского. Благотворительный проект собрал больше 200 детей. Ребята водили хороводы вокруг елочки и получали подарки. Начало было положено, и уже в следующие годы гуляния возле елки подхватили и в других местах.

- Правление добровольно-пожарного общества устраивало рождественскую елку для детей прямо в помещении пожарного депо. Также елку устанавливали в городском училище - для своих ребят, - рассказал КП-Новосибирск Константин Голодяев, сотрудник Музея Новосибирска, краевед.

В те же годы в магазинах начали продаваться новогодние украшения. В газете «Обская жизнь» появилось интересное объявление о продаже игрушек:

«В магазин Н. П. Литвинова поступили в продажу всевозможные елочные украшения. Как-то: блестящие бусы, гирлянды, дождь, снег, фрукты, колокольчики, бабочки, орехи, птицы, елочные верхушки, волоса, ордена, ваточные овощи, старики, грибы, ангелы и пр. пр. пр. Елки готовые для стола, свечи, подсвечники, хлопушки, проволока, конфетти и серпантин. Бенгальские огни, чудо-свечи, вулканы Лысой горы и Везувия, шутихи, римские свечи - одним словом, всего много, даже есть дамские маски и полумаски».

ТОРЖЕСТВЕННО УНИЧТОЖИЛИ

После Октябрьской революции на рождественское дерево наложили табу, как и на само празднование. Те, кто тайно устанавливал зеленую красавицу дома, прятали дерево подальше от чужих глаз.

- Деревья выискивали специальные комсомольские отряды, а 6 января 1933 года перед Домом Ленина рождественскую елку даже торжественно сожгли, - говорит сотрудник Музея Новосибирска.

Вот так зеленую красавицу превратили чуть ли не в ведьму. Но где-то через 100 лет после первых упоминаний о новогодних гуляниях в Новосибирске елки решили реабилитировать. Новой стране нужны были новые традиции, строились они, естественно, на старой основе, но с другой идеологией.

Первая елка в школе. Фото: предоставлено музеем города Новосибирска

В 1935 году во всесоюзной газете «Правда» появилась статья П. Постышева: «Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей!»

Новосибирские газеты подхватили призыв, спущенный сверху. В том же году были опубликованы первые сообщения о елках: «В 7 часов вечера 1 января зажгут огни на елке в детском доме № 1. Сегодня же вечером для детей устраиваются елки в детских домах завода «Труд», мылзавода и лесозавода, в ряде учреждений и предприятий Новосибирска».

ЗОЛОТЫЕ ОРЕХИ И «СНЕГ» ИЗ ВАТЫ

Как только было дано добро, витрины города засверкали, завлекая жителей игрушками и побрякушками.

- В магазинах начали выставлять образцово-показательные елки, наряженные конфетами. Из украшений продавались наборы с ватными и картонными фигурками. Фабрика «Красная Сибирь» начала выпускать елочные игрушки из шоколада: бомбы, обтянутые фольгой, рыбки, - перечисляет Константин Голодяев.

Елка в Первомайском сквере. Фото: предоставлено музеем города Новосибирска

И все-таки в те годы не было еще стойких традиций потребления. Новогоднее настроение в основном создавалось дома самостоятельно. Ребята вместе с родителями делали игрушки из бумаги, картона, ткани, шишек, пластилина. Почти во всех новосибирских квартирах пол под елкой выкладывался ватой. Ее же клочками клали на ветки - получался отличный «снег». На ветки вешались леденцы, пряники, орехи, покрашенные золотой краской.

1,5 МЕТРА ЗА 2,5 РУБЛЯ

Откуда везли елки для горожан? В основном из Мошковского и Ояшинского районов. Первые годы их продавали только в трех местах: Первомайском сквере, около театра «Красный факел» и в загородном питомнике.

- Они были дорогие - полутораметровое дерево стоило 2,5 рубля, а четырехметровое - уже 25, а выше - все 50. Средняя зарплата составляла тогда 136 рублей. Правда, среднему новосибирцу буржуйские елки были ни к чему - высота потолка не позволяла. Но спрос все равно был ажиотажным, - уточняет сотрудник музея.

В декабре 1936 года в городе установили восемь елок. Одни из главных были в Первомайском сквере и в саду имени Сталина (сейчас Центральный парк. - Ред.).

- На центральной клумбе Первомайского сквера была установлена елка в окружении хоровода из фанерных детей разных республик. Рядом была построена и ледяная горка, - описывает эксперт.

НАРЯЖЕННЫЙ ФИКУС

Когда началась Великая Отечественная война, праздник потерял свой размах. В домах вместо елок украшали домашние растения. Как отмечает Константин, лучше всего для этого подходили фикусы.

Спустя год городские елки вернули людям для поддержания боевого духа в тылу.

- В 1942 году горисполком принял решение вновь установить общегородскую елку в саду имени Сталина. Выделил на это 20 тысяч рублей. Рядом построили огромный дом изо льда, ледяные горки и саночную катапульту, зимний тир, малышей катали на собаках, - отмечает краевед.

Елку в 1943 году нарисовал художник. Фото: предоставлено музеем города Новосибирска

В 1943 году елку поставили на площади Сталина (сейчас площадь Ленина. - Ред.). Ее смог запечатлеть на своей картине художник Василий Иванович Викулов, находившийся у нас в эвакуации. Сейчас картина хранится в одной из частных коллекций.

НЕОБЫЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Первую послевоенную елку установили вновь на площади Сталина. После она пару раз меняла место дислокации, но к концу 1950-х ее вернули на прежнее место.

Украшение на площади зимой 1957/58 года. Фото: предоставлено музеем города Новосибирска

К оформлению елей подходили креативно: украшали их кукурузой, парашютистами, космическими спутниками, космонавтами - конечно игрушечными. В 1958-м на главной площадке собрали все важные советские достижения: большой атомный ледокол «Ленин», арку с надписью «Миру - мир», вокруг елки в тот год вращалась модель искусственного спутника Земли и издавала знакомый всем сигнал: пи-пи-пи.

- Главная елка левобережья стояла на пустыре, где сейчас находится Монумент Славы. В 1965-м там тоже устроили необычный арт-объект - большую горку-ракету с выходящим из нее космонавтом, - делится интересными фактами сотрудник Музея Новосибирска.

А ЧТО СЕЙЧАС?

Ситуация всем знакома, дефицита в елках нет. Новогодние красавицы продаются на каждом шагу и по любой цене. Например, композицию из веток можно купить до 300 рублей, ель и пихту - от 1200 рублей, а ценник на сосну начинается от 1000 рублей.

Елка в сумерках. Фото: Иван МАКЕЕВ

Главная елка установлена перед оперным театром на площади Ленина. Ее обновили в прошлом году, она обошлась городу почти в 5 миллионов рублей.

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