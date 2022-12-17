Зоя оставила позади жизнь, полную лишений, и в этом ей помог юмор. Фото: предоставлено Андреем Пименовым / кадр из стендапа «Без мужа».

За ее шутками скрываются реальные детские травмы и тяжелое прошлое. Но сегодня она звезда. Зоя Яровицина сольно выступает в «Женском стендапе», в TikTok ее смотрят миллионы. Может быть, именно юмор помог этой девочке выжить в детстве. Если бы не он, где бы она была? Корреспонденты КП-Новосибирск рассказывают о неизвестных страницах биографии девушки.

«СУДЬБА, ОТ КОТОРОЙ Я УВЕРНУЛАСЬ»

Зоя Яровицына родилась 18 декабря 1988 года. Жила она в районе площади К. Маркса на левом берегу Новосибирска. Родители развелись, когда Зое было 5 лет. Отец ушел из семьи, мать не смогла пережить распад семьи и начала пить. Обеспечить детей она тоже могла с трудом. Зоя не скрывает это печальное начало жизни и часто шутит о том, как ей приходилось выкручиваться, чтобы заработать и свести концы с концами.

- У меня было бедное детство, я с 12 лет начала подрабатывать: расклеивала объявления, торговала фруктами на рынке, работала кондуктором в автобусе. Если честно, кажется, у меня была другая судьба, от которой я увернулась. Наверное, я настолько не любила бедность, что не смогла ее принять, - рассуждала Зоя на первом сольном концерте перед многочисленной толпой.

Училась девочка в новосибирской школе № 160. Учителя запомнили Зою. Она выделялась на общем фоне. Но не внешне, как сейчас. В то время это была обычная длинноволосая девочка. Имидж пацанки появился уже на сцене.

- В старших классах я ее запомнила как девочку, имеющую свою точку зрения, которую она способна отстаивать. При этом ее мнение часто не совпадало с мнением других. Уже в старших классах Зоя была яркой участницей КВН. Часто выдумывала интересные, креативные сюжеты, - описала Яровицыну КП-Новосибирск ее учительница Ольга Сидорина.

В школьной команде КВН девушка не только выступала и сочиняла шутки, но и одновременно работала костюмером, звукооператором и постановщиком танцев. При этом училась она без троек, а больше всего пятерок получала по литературе, истории, обществознанию и русскому языку.

- У нее был очень высокий интеллектуальный уровень. Читала литературу вне программы, поэтому и язык был подвешен, - говорит Ольга Викторовна.

«СТАРШИЙ БРАТ ПОТЯНУЛ ЗА СОБОЙ»

После школы Зоя поступила в Новосибирский медицинский институт, ныне университет, на факультет экономики управления в здравоохранении.

- У нас была веселая и дружная группа. Зоя лично мне все время помогала, даже зачеты за меня сдавала. Меня поражал ее дар выдумывать различные шутки, афоризмы, тексты - она их писала во время учебы для различных журналов и шоу, - поделился с КП-Новосибирск однокурсник Зои Дмитрий Загоревский.

Окончив вуз, Яровицына все же решила вернуться на стезю юмора. Сначала она помогала брату, который играл в КВН, - распространяла билеты. Потом стала ходить на стендап-выступления, но только как зритель.

- Старший брат первым в их семье начал заниматься написанием шуток и потянул Зою за собой. Она была сначала вне сцены. Работала даже над сценариями ТВ-шоу тех лет, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Пименов, организатор первого фестиваля Open Mic в Новосибирске.

Поначалу девушка стеснялась выходить на сцену, но друзья уговорили, а зрители оценили.

- Первое выступление было в джаз-баре «Труба». Зоя пришла с поддержкой - целый стол друзей. Шутила про отношения, и зал аплодировал и смеялся после каждой шутки. Ее трясло, она очень сильно переживала, но вышла и порвала зал, - продолжает Пименов.

Чуть позже Зоя начала выдавать по два-три стендапа за день в разных местах. В первом турнире по стендапу среди комиков Сибири она дошла до финала, а на втором уже стала победителем, заработав первый приз - 20 тысяч рублей.

2,5 МИЛЛИОНА — НА ЗУБЫ И ИПОТЕКУ

В 2014 году Зоя Яровицына решила покорить московскую сцену. Она поехала на фестиваль Stand Up канала ТНТ, прошла отбор и попала в ТВ-версию. Правда, всего на 46 секунд.

Во второй раз она появилась на ТНТ в 2015-м, в «Comedy баттл». Шутки про секс на грани приличия взбудоражили публику и жюри. В тот год свой приз - 5 миллионов рублей - Зоя разделила с соперницей Ириной Мягковой. А выигрыш потратила на брекеты и ипотеку.

После этого Зоя Яровицына участвовала в проектах «Импровизация», «Где логика», «Прожарка». С 2020 года стала креативным продюсером и постоянным участником шоу «Женский стендап», с 2022 года дает и сольные концерты. На YouTube и в TikTok видео с ее участием набирают миллионы просмотров.

ШУТОЧКИ НАД МУЖЕМ

Подробностями жизни вне сцены Зоя делится предельно откровенно чуть ли не на каждом выступлении. Шутки про первые неудачные отношения, а потом про мужа, продюсера Романа Колесникова - точнее, про его беспомощность в быту - давно уже стали ее главной фишкой. Настолько, что первый свой сольный стендап она назвала «Без мужа», где отказалась от типичных подтруниваний над супругом. По словам юмористки, ее муж нисколько не обижается на то, что она выносит их семейные неурядицы на всеобщее обозрение. А зрители получают от этого только удовольствие.

ДОСЛОВНО

Зоя шутит

- Мы живем вчетвером: я, муж и две игровые приставки. Чтобы вы понимали, насколько трепетно он к ним относится: у них есть своя комната, а у меня - нет.

- Моя подруга прочитала, что мужа надо хвалить 20 раз в день. И начала это делать. Но она его хвалит по мелочам. «Леша у меня такой молодец, он протер боковые зеркала. Сам!» Если не знать, в чем прикол, можно подумать, что Леша отстает в развитии.

- Если ты в детстве помогала по дому, все говорили: «Вот какая невеста растет». А мальчик просто пришел в рубашке, и все такие: «Жених!»

- У меня давно нет секса. Работы у меня тоже давно нет. Но мне не снятся сны про работу, я не ищу в интернете, как работают другие люди.

- Когда я в стендапе говорю, что мой муж ничего не делает по дому, мне обязательно какая-нибудь женщина пишет: «Где вы взяли такое Средневековье? Сейчас уже все мужчины все делают по дому, пьют смузи и занимаются спортом. Инга, 36 лет, Франкфурт».

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