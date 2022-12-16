«Разорвет до костей!»: Какую опасность скрывают фотосессии с кроликами

В преддверии Нового года в Новосибирской области растет спрос на фотосессии с кроликами. Фото: Олег УКЛАДОВ

В преддверии Нового года в Новосибирской области растет спрос на фотосессии с кроликами. Эти милые зверушки – символ 2023 года. Однако позировать с этими животными не стоит. Это опасно и для кроликов, и для людей. Почему – выяснили корреспонденты КП-Новосибирск.

«ОНИ НЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВЫ!»

Отказаться от фотосессий с кроликами новосибирцев призвал глава регионального Минприроды Евгений Шестернин. Он заверил, излюбленные людьми мероприятия противопоказаны пушистым. Все дело в их восприимчивости, пояснил министр.

– Кролики гораздо менее стрессоустойчивы, чем собаки или кошки. Их пугают перевозки, большое количество людей, незнакомая обстановка, шум, яркий свет и многое другое, – перечислил Шестернин.

Глава Минприроды в целом призвал не эксплуатировать животных перед камерами.

– Отказ от эксплуатации животных на праздниках - это большая экологическая победа, – заключи министр. И добавил, что в состоянии стресса животные могут травмировать человека. Казалось бы, разве милые кролики способны на такое? Оказалось, что некоторые породы - да.

«ЗАДНИМИ ЛАПАМИ МОГУТ УБИТЬ!»

О том, чем чреваты фотосессии с виду безобидными кроликами, КП-Новосибирск рассказал Владимир Притьмов. Сибиряк уже несколько лет разводит ушастых и знает о них практически все.

– Кролики, которых берут на разведение, довольно опасны. Во-первых, как кошку кролика нельзя держать на руках. Кролик с весом выше 3-х килограммов очень сильное животное. Особенно хорошо у него развиты задние лапы. Если вы возьмете такого кролика на руки и прижмете его, он инстинктивно задними лапами вас ударит. В таком случае раздерет вам кожу до костей, – пояснил КП-Новосибирск Владимир Притьмов. – Кролик малоподвижное животное. Если брать дикую природу, то в ней кролик не может убежать от хищника, как тот же заяц. Кролики не петляют, не прыгают, не бегают. Защищаясь от нападения, кролик переворачивается на спину и бьет хищника задними лапами в морду. Ударом он может убить хищника или сделать его инвалидом. А это в дикой природе равнозначно убийству.

Владимир пояснил, если кролика все-таки нужно перенести, необходимо взять его за уши, а вместе с ними еще и захватить шерсть на загривке. Передними лапами кролик тоже может неплохо приложить, уверен разводчик.

– Он и укусить может! Зубы у кролика настолько острые, что укус обеспечит глубокий прокол. Это очень больно, да и еще и может быть заразно, – предупреждает заводчик.

Делать такие кадры с кроликами могут только хозяева. Фото: Олег УКЛАДОВ

«ОТ ГРОМКОГО ХЛОПКА МОГУТ УМЕРЕТЬ»

По словам Владимира, кролики очень чувствительны. Они привыкают к одному хозяину и к определенной обстановке. Смена локации чревата для них гибелью. Да что говорить, даже громкие звуки для них фатальны.

– Насколько я знаю, неожиданный громкий хлопок в ладоши может убить кролика. У меня сейчас около 10 кроликов. К ним хожу только я. Они ко мне привыкли. Они запомнили запах хозяина. Когда со мной заходит кто-то, они сразу мечутся по клеткам, нервничают, – поделился Владимир.

Разводчик добавил, что фотосессия, скорее всего станет последней в жизни кролика. При этом вам может быть и удастся сделать несколько фото на память.

– Вот вы пофотографировались с ним, погладили, потискали… А его через сутки не станет. На фоне стресса, – предупреждает сибиряк.

К фотосессиям привлекают декоративных кроликов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам Владимира, кролики в целом очень чувствительные животные. Даже во взаимодействии между собой.

– Когда между кроликами происходит «любовь», часто самец при кульминации на несколько секунд теряет сознание. Падет, словно замертво, не реагирует на окружающий мир. Спустя 2-3 секунды приходит в себя. Это является знаком, что крольчиха от него точно забеременеет. После этого он не терпит крольчиху рядом с собой, стучит лапками, требует, чтобы самка ушла с его территории, – отметил Владимир.

Сибиряк добавил, что часто к фотосессиям привлекают декоративных кроликов. Они меньше по размеру и не такие агрессивные. Но и для них нахождение в непривычной среде, обжимания с людьми, вспышки фотокамер чреваты гибелью.

– Кроликов не нужно сильно беспокоить, тискать лишний раз. Они не выносят шум, гам, лишнее внимание. Громкая музыка, хлопки, крики – испытание для них. Большинство из них его вряд ли вынесут. Точно могу сказать, что декоративные кролики – животные не для детей. Для нормальной жизни им нужны покой и тишина, – заключил Владимир.

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