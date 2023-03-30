«Теперь кормит голубей и крыс»: в Новосибирске соседи пожаловались на пенсионерку, которая держала 160 котов в двушке

У Нины Косцовой было больше 100 котов. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В 1990-х годах кошатница Нина Косцова прославилась на весь мир. На 40 квадратных метрах в двухкомнатной квартире она держала 160 кошек. Снять такое зрелище приезжали даже иностранные журналисты. В 2018-м хвостатых стало меньше. Из 160 осталось 40, а женщина начала уходить в себя, перестала пускать журналистов на порог. Что с ней сейчас и почему на нее ополчились соседи - в репортаже КП-Новосибирск.

ЗНАК ОТ НИКОЛАЯ УГОДНИКА

Эта кошачья история началась лет 30 назад. Первые снимки Нины и ее питомцев появились в газетах в начале 1990-х. Это сейчас подобные квартиры - головная боль для соседей и всего дома, кошатник в подъезде - беда всей многоэтажки. Тогда же Нина Косцова стала звездочкой Новосибирска. А новость про ее котов была занимательной «шуткой». КП-Новосибирск тоже печатала фотографии кошатницы, они были сделаны еще на пленку.

Кошек женщина подбирала с 1990-х годов. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В 2018 году наш корреспондент возвращался к этой истории, тогда владелица зверинца призналась КП-Новосибирск, что сократила выводок, оставив себе лишь 40 из 160 кошек. Она общалась с журналистом и рассказывала о том, как стала «заводчицей» бездомных.

Кошки жили на 40 квадратных метрах. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

- Мне приснился сон с Николаем Угодником. Прочитала, что на Кипре есть женский монастырь святого Николая, и там живут монахини и кошки. Я решила, что это знак, - делилась с КП-Новосибирск Нина Косцова в 2018 году.

Интересно, сможет залезть? Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Узнав о сердобольности женщины, люди массово подкидывали животных ей под дверь. Бывало, за раз она принимала по 15 хвостатых. Когда пыталась отказывать, люди начинали давить на жалость и даже шантажировать: «Если не возьмете котенка, мы его убьем!»

Кошек женщина подбирала с 1990-х годов. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Со временем Косцовой становилось все сложнее ухаживать за кошачьим прайдом. Да и соседи напрямую сказали женщине, мол, заболеешь, умрешь - и твои же животные не побрезгуют и съедят тебя.

Кошачий прайд. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

- У меня есть еще одна квартира, я ее сдавала и на эти деньги содержала котов. Я встаю в 4 часа утра, чтобы убрать все за ними, накормить их. Спать ложусь в час ночи. У меня рабочее место, а не дом, - признавалась КП-Новосибирск пенсионерка.

Усы, лапы и хвост - вот их документы. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Время шло, Нина Косцова все меньше общалась с людьми. Что же сейчас?

«КОРМИТ КРЫС КУРИНЫМИ ГОЛОВАМИ»

На дворе 2023 год. Дом кошатницы почти не изменился - только желтые панели слегка выцвели и облупились. Женщина живет на первом этаже пятиэтажки. На деревянных окнах две металлические решетки, а межоконное пространство забито крупой и шелухой от семечек.

Межоконное пространство заполненной крупой и семечками. Фото: Данила ШУЛЯК

Кошек не видно. Попадаем в подъезд и звоним в обшарпанную ржавую дверь. Тишина.

- Нина Александровна до сих пор тут живет. У нее все то же самое. К себе никого не пускает, голубей за домом кормит. Из соседей никто с ней не общается. Про родных тоже ничего не слышали, - рассказала КП-Новосибирск соседка Нины Александровны.

Как и ожидалось, не все жители хрущевки рады такому соседству. Радостных тут вообще нет. Как рассказали домочадцы, они хотят выселить пенсионерку.

Дверь нам никто не открыл. Фото: Данила ШУЛЯК

- Мы не знаем, как ее выселить. Кому будет приятно, что вокруг антисанитария? Все жалуются на это. Под окнами ее лежат куриные головы, женщина кормит ими бездомных животных и крыс с улицы. Вроде она сама съехала с этой квартиры, но приезжает кормить голубей и своих кошек, - говорят соседи.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в управляющую компанию, чтобы узнать, поступали ли жалобы на пенсионерку.

Пенсионерка кормит голубей. Фото: Данила ШУЛЯК

- За последний год никаких обращений и жалоб не поступало. Если нужен более ранний период, напишите запрос, - прокомментировали КП-Новосибирск в управляющей компании.

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