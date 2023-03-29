«Я провел 14 тысяч похорон»: церемониймейстер рассказал, какую музыку просят включить возле гроба

Новосибирские церемониймейстеры рассказали о своей профессии. Фото: предоставлено Татьяной Якушиной.

Ведущие похорон, или церемониймейстеры, вместе с родственниками умершего провожают человека в последний путь. Профессия редкая и сложная. Кто в нее идет и что это значит – каждый день видеть умерших и рыдающих возле них людей – в материале КП-Новосибирск.

ЗАЦЕПИЛ ВНЕШНИЙ ВИД ПОХОРОНЩИКОВ

Константин Кутаков ведет похороны 16 лет. Пришел в профессию после смерти своей бабушки.

– Она ушла из жизни в 2007 году, – рассказал КП-Новосибирск Константин Кутаков. – К нам домой приехала бригада красиво одетых людей. У меня неоконченное театральное образование, я человек творческий, и внешний вид сотрудников похоронного дома меня зацепил.

Сама церемония похорон близкого человека юному Константину, только вернувшемуся из армии, не очень понравилась. Как выражается наш собеседник, «церемониймейстер не вложил душу».

В этом зале проводят церемонии прощания. Фото: предоставлены Татьяной Якушиной.

– Уходя, я бросил фразу, что устроюсь сюда работать и покажу, как надо. И действительно устроился через неделю, но сначала занимался захоронениями, потом работал катафальщиком – подготавливал зал прощания, посещал церемонии, впитывал манеру речи. И постепенно начал вести церемонии сам, провел уже более 14 тысяч похорон, – поделился с КП-Новосибирск Константин.

Технически церемониймейстер – это человек, который проводит похороны. Он должен выяснить факты биографии усопшего, подготовить речь, встретить людей, проводить в зал, сказать нужные слова и сделать так, чтобы люди достойно выполнили все ритуалы прощания.

ОТ РОКА ДО ШАНСОНА

Обычно на траурных церемониях включают спокойные классические композиции, порой родственники просят провести прощание в тишине. Но бывают разные запросы: кому-то хочется, чтобы звучал рок, другие готовят биографический фильм или просят подготовить таковой церемониймейстера.

– Если человек хочет включить рок-музыку, шансон, любые песни – это всегда важно. Как-то даже «Семь сорок» играла. И если в первые годы я включал какую-то особенную музыку только по просьбе клиента, то впоследствии начал прислушиваться к тому, что между собой говорят люди. «Ой, а он ту песню любил», – слышу – и тут же нахожу ее в интернете, включаю. Реакцию людей не передать, – говорит Константин.

Кошмары церемониймейстеру не снятся, но бывают сны о похоронах, на которых он забыл текст. При этом в реальной жизни у ведущего есть планшет, куда он может заглянуть при необходимости.

НАУКА ПО ВЕДЕНИЮ ПОХОРОН

Татьяна Якушина и Константин Кутаков. Фото: предоставлены Татьяной Якушиной.

Оказывается, на церемониймейстеров можно даже выучиться: в Новосибирске есть учебный центр похоронного сервиса, его директор Татьяна Якушина говорит, что учат, в частности, правилам особого этикета и даже тому, как читать речь.

– Например, ведущие похорон во время речи не могут позволить себе интонационных всплесков вверх или вниз – голос должен быть плавным и ровным, чтобы каждый из присутствующих мог выделить что-то важное и личное для себя. Церемониймейстерам можно незаметно присесть, например, во время отпевания, но в основном они всегда на ногах, – объясняет КП-Новосибирск Татьяна Якушина.

Константин Кутаков добавляет, что его главная задача – не допустить или вовремя прекратить сильные эмоциональные всплески, чтобы церемония не сорвалась. Бывает, кому-то иногда нужно подсказать, чтобы он поддержал плачущего родственника.

НУЖНО БЫТЬ НЕМНОГО ПСИХОЛОГОМ

При этом плакать можно и даже нужно. Но если случается истерика, ее нужно «выключать», чтобы другие люди спокойно попрощались. Так что нужно быть еще и немного психологом.

И хотя со стороны эта профессия выглядит тяжелой, для церемониймейстеров это обычная работа. Они уже привыкли, что работают со смертью, но не с моментом, а со свершившимся фактом.

– Мне кажется, гораздо тяжелее врачам, которые работают в реанимации, на вызовах, когда решается судьба человека, – говорит Татьяна Якушина.

Однако Константин Кутаков замечает, что такая работа подходит не всем: многие не выдерживают.

– В нашей профессии сложно найти сотрудников, которые могут задержаться надолго и при этом работают так, как это необходимо. Но лично для меня это миссия, – признается Константин. – Когда родственник заходит в зал прощания опустошенный, думая, что у него в жизни все закончилось, а после прощания выходит на улицу, глотает свежий воздух и осознает, что жизнь не завершена, – для меня нет большего удовлетворения. Значит, я смог своей речью человеку вложить эту мысль, чтобы ценил жизнь.

СПРАВКА «КП»

Наши собеседники не стали раскрывать информацию о среднем заработке церемониймейстера. Но по данным сайтов с предложениями работы, специалистам с такими навыками в среднем предлагают небольшие деньги – от 37 тысяч рублей.

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