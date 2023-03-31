Машинист электропоезда рассказал об ответственности, ночных сменах и виде из окна

Машинист электропоезда Иван Некрасов свою работу любит и уважает. Фото: Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Сегодня железнодорожники отмечают Единый день машиниста. О том, как эта профессия меняет характер и почему железная дорога - предвестник весны, «Комсомольской правде» рассказал машинист моторвагонного депо Новосибирск ТЧ-32 Иван Некрасов.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Иван - первый железнодорожник в роду. После девятого класса подумывал выучиться на работника контактной сети, но решающим стал разговор с другом. Тот уже год учился в Новосибирском колледже транспортных технологий имени Н. А. Лунина и рассказал о такой профессии, как помощник машиниста.

- Тогда мы жили в селе Гусиный Брод Новосибирского района, рядом с железной дорогой, которая была неотъемлемой частью меня. Разговор с другом зацепил, и после окончания девятого класса я решил поступить в НКТТ имени Н. А. Лунина. На втором и третьем курсах отработал практику и окончательно убедился, что сделал правильный выбор, мне это нравится. Профессия затянула, - вспоминает Иван Некрасов.

После окончания колледжа в 2006 году он устроился помощником машиниста в ТЧ-32. Через 2 года его направили на получение прав управления электропоездом в город Тайгу. После полугодичной учебы Иван работал с молодым машинистом, а в 2011 году поехал самостоятельно.

Ивана Некрасова профессия машиниста затянула еще со времен практики в колледже. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

ВИДНО, ЛЕЖИТ ЛИ ДУША К ДЕЛУ

Машинист электропоезда должен перевозить людей безопасно и без задержек. Он строго соблюдает график движения и обязан быть собранным и внимательным. За годы работы Иван стал наставником не одному железнодорожнику. Когда на работу приходят молодые помощники машиниста, поначалу они проходят стажировку. Она длится 14 рабочих смен, в течение которых им рассказывают об обязанностях. Под контролем наставника они пробуют работу, которую в дальнейшем будут выполнять самостоятельно. К примеру, продув электропоезда или осмотр его технической части.

- Как и в любой профессии, видно, лежит у человека душа к тому, чем он занимается, или нет. Проявляет ли он желание, чтобы в будущем работать самостоятельно. Есть люди, которые без особого интереса учились в колледже и пришли отрабатывать практику, только чтобы получить диплом. Такие просто отсиживают часы, им неинтересно. Но есть и те, кто старается. Был у меня дублер, который выучился, отдублировался, но после ушел работать в другие отрасли. А затем вернулся на железную дорогу. У него не получается сразу все схватить, но по нему видно, что он старается, пытается понять, узнать что-то новое для себя. Так что обучать приходится совершенно разных людей, - рассказывает машинист.

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ВЕЗДЕ И ВО ВСЕМ

В ночные смены справиться с желанием поспать непросто. Организм упорно хочет жить по биологическим часам, но машинист не может позволить себе расслабиться ни днем ни ночью.

- Внимательность нужна везде и во всем. Особенно напряженное направление летом в сторону Искитима и Бердска. Добираясь до моря, люди бездумно переходят пути в неположенном месте. Есть опасный кривой участок пути, где обзор сужен. Здесь частенько применяем экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на человека. Это очень стрессовые ситуации, - признается Иван Некрасов. - Поэтому в нашей работе крайне важны внимательность и дисциплина. Здесь нельзя позвонить, сказать, что болит голова, просто потому, что не хочется сегодня идти на работу. Каждый должен понимать, что вот так просто машиниста заменить нельзя.

По словам Ивана, за годы железная дорога очень изменила его: на смену юношеской легкомысленности пришла глубокая внутренняя ответственность. И несмотря на нелегкий труд, дело свое он искренне любит.

- Я с самого начала хотел быть машинистом. Не зря учился: свою работу уважаю, люблю. Кто-то скажет, что она сложная, но я уже привык, и мне не тяжело, - поделился железнодорожник.

В его копилке знак «За безопасность движения», знаки «Лучший машинист» II и III степени.

За годы работы Иван стал наставником не одному железнодорожнику. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

ИСТОЧНИК СИЛЫ

У Ивана Некрасова трое детей. Старшая дочь учится на программиста в химико-технологическом колледже имени Д. И. Менделеева, а сыновья пока не определились, куда пойдут учиться после школы.

Супруга Наталья мужа во всем поддерживает, она сама из семьи железнодорожников.

- У нас с первого дня было по этому поводу взаимопонимание. Наталья понимает, что иногда могу выйти внепланово на работу, ведь бывают экстренные ситуации, когда срочно нужно подменить, помочь, а отказать нельзя, потому что мы вместе одно дело делаем, необходимо выручать друг друга.

- Работа у вас не из простых. Машинист может перегореть?

- Бывает такое, знаю людей, которые перегорели. Отработали 15 - 20 лет, а потом стали помощниками, где ответственности поменьше.

- Пассажиры скандальные попадаются?

- Когда-то давно были неадекватные пассажиры, сейчас народ спокойнее. К тому же все поезда оборудованы видеокамерами, это дисциплинирует.

- В вашей работе есть какая-то профессиональная вредность?

- Да, к профессиональным вредностям относятся шум, вибрация. Но у нас есть замечательный реабилитационный центр, куда можно прийти на массаж, кедровую бочку. Можно пройти восстановительный комплекс. Периодически я этот центр посещаю.

- Наверняка устаете на работе… Как отдыхаете?

- Стараюсь больше быть со своей семьей, регулярно ездим куда-нибудь - так я по-настоящему отдыхаю.

- А вообще красиво у нас, если смотреть из окна кабины машиниста?

- Да конечно красиво! Каждый день на дороге что-то новое, тем более сейчас весна, природа просыпается, все расцветает. Железная дорога самой первой освобождается от снега. Раз железная дорога оттаяла - значит, настоящая весна на пороге!