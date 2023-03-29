Активный март: поддерживая связь поколений и развивая наставничество

Продолжается прием работ на муниципальный этап «Мой наставник». Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

На улице оглушительная капель, город освобождается от снега, солнце пригревает ярче. Все вокруг постепенно выходят из зимнего оцепенения, радуясь долгожданному теплу. Работа в Центре патриотического воспитания в марте шла активно и на позитиве. Никакого авитаминоза и усталости - только движение вперед! О самых интересных проектах первого весеннего месяца и о том, кто и как может в них поучаствовать - в нашем материале.

О ТЕХ, КТО СДЕЛАЛ НАС СИЛЬНЕЕ

На экскурсии в музее механического завода «Искра». Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

В марте в Центре патриотического воспитания запустили очень человечный и душевный конкурс «Мой наставник»: прием работ на муниципальный этап продлится до 24 апреля.

Хотите рассказать о людях, сыгравших важную роль в вашей жизни, поделиться уважительным отношением к своим педагогам и наставникам? Отблагодарить тех, кто сделал вас сильнее, успешнее, увереннее в себе? Сделать это можно любым творческим способом - с помощью рисунка, сочинения или видеоролика. Возраст не преграда, поучаствовать может любой житель региона. Этим конкурсом Центр патриотического воспитания планирует привлечь внимание молодежи к профессии педагога, поддержать практику наставничества, напомнить, что у истоков больших и малых побед стоят наставники, которые верят и поддерживают до последнего.

ЭКСКУРСИИ НА ЗАВОДЫ И В МУЗЕИ

Формат интерактивного экскурсионного спектакля пришелся по душе подрастающему поколению. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Большой популярностью пользуется проект «В Новосибирск эвакуированы. Вторая Родина - Сибирь». Еще в прошлом году Центр патриотического воспитания начал знакомить школьников и студентов с историей промышленных предприятий Новосибирска, в том числе эвакуированных в наш город в годы Великой Отечественной войны. В марте студенты Новосибирского техникума геодезии и картографии побывали в цехах и музее механического завода «Искра». Узнали, какие боеприпасы выпускал завод в военные годы и как «приручает» взрывы для мирной жизни: в строительстве, угольной и горнорудной промышленности.

Благодаря проекту можно познакомиться с жизнью Новосибирского авиаремонтного завода, обувной фабрикой КОРС, Новосибирским заводом химконцентратов, а в Новосибирском музее железнодорожной техники своими глазами увидеть бронированные вагоны 1898 года или паровозные танки - для этого достаточно подать заявку на экскурсию.

К участию приглашаются школьники от 14 лет и студенты. Все вопросы по организации групповых экскурсий можно задать эксперту Центра патриотического воспитания Наталье Москаленко по телефону (383) 304-89-64.

УЗНАТЬ НОВОЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Центр запустил онлайн-марафон «Государственные праздники России» из шести викторин. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

В Год педагога и наставника Центр патриотического воспитания запустил проект «Личным примером». В образовательных организациях проводят беседы, мастер-классы, уроки мужества. Цель - поддерживать взаимодействие между поколениями и развивать практику наставничества в регионе.

Одними из участников проекта стали серебряные волонтеры, активисты клуба «Серебряный гид». В марте они побывали в Искитиме, Северном и Каргатском районах, где провели сценические блицэкскурсии об истории рождения Новосибирска, его участии в Великой Отечественной войне, о памятных местах и людях, Монументе Славы и героях-сибиряках. Волонтерам удалось передать знания очень трогательно и эмоционально. В Каргатском районе ребята рассказали гостям о своих героях-земляках, а в Северном вместе спели «Катюшу».

Стать участниками проекта, поделиться своими знаниями и навыками с молодежью могут люди разных профессий и специальностей. Для этого достаточно оставить заявку на официальном сайте Центра патриотического воспитания.

СТАРТ ОНЛАЙН-МАРАФОНА

В марте на интерактивной платформе «Знаю Россию» Центр патриотического воспитания запустил онлайн-марафон «Государственные праздники России». Первая онлайн-викторина, посвященная годовщине воссоединения Крыма с Россией, собрала более 8,5 тысячи участников. На сто процентов справились с заданием 5424 участника!

Всего в марафоне запланировано провести шесть онлайн-викторин. Очередная стартует на сайте znso.ru уже в апреле и будет посвящена Дню весны и труда.

Проверяйте свои знания, делитесь творчеством и настраивайтесь на достижение новых побед!

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