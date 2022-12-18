«Писал, предлагал 100 тысяч»: пьяный водитель, раздавивший палатку с рыбаками, предложил оставшейся вдовой многодетной матери деньги

В палатке было 2 рыбака, один из них погиб. Фото: vk.com/fishing55_region

- Я сейчас в больнице, у меня точно сотрясение головного мозга и ушибы. Но я ещё хочу в Омск съездить, чтобы сделали МРТ и проверили на психологическую травму, - рассказал по телефону КП-Новосибирск Максим Личман. Он - один из рыбаков, чью палатку раздавила машина на озере Чаны в Новосибирской области. Его зять погиб на месте. Водитель, который наехал на палатку рыбаков, оказался пьян. У погибшего остались трое детей и жена, беременная четвёртым малышом. - Писал слова соболезнования, что понимает, что не вернуть уже никого, сто тысяч предлагал. Но что эти сто тысяч?!, - ответил на вопрос журналиста Личман. Также он подчеркнул, что виновника аварии после ДТП не видел, ничего о нем не знает. Однако, точно знает, что следователи переквалифицировали дело со ст. 264 с. 4 УК РФ на ст. 109 УК РФ. Мол, потому что все случилось на льду, а не на дороге. В свою очередь, журналисты «КП-Новосибирск» обратились к эксперту в области уголовного права Василию Кальвану. - Потерпевшая сторона может обжаловать решение о возбуждении уголовного дела по более мягкой статье в вышестоящем органе или в суде, - сказал он. По словам адвоката, непонятно, по какой причине дело возбуждено по статье 109 УК РФ. Ведь речь о ДТП, водитель был пьян, и в таком состоянии не имел права садиться за руль. - Это вопиющий случай! По вине нетрезвых водителей на дорогах страны происходят чудовищные происшествия, и за такое следует наказывать, - сказал собеседник издания, отметив, что 109 статья предусматривает до двух лет лишения свободы, а 264 ч.4 - от пяти до 12-ти.

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